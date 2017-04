Jesús Herrera: no hay autogobierno ni crimen organizado en cárceles

A poco más de 100 días del inicio de la nueva administración estatal, Jesús Herrera Moreno, director general de Prevención y Reinserción Social, aseveró que las prisiones de Tlaxcala operan sin problemas, pues no hay autogobierno, crimen organizado, corrupción ni sobrepoblación.

Actualmente la entidad tlaxcalteca registra una población total de 659 personas privadas de la libertad, distribuidas en los centros de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala y Apizaco, en el anexo femenil y en el Centro de Internamiento e Instrucción de Medidas para Adolescentes del Estado de Tlaxcala (Cimaet).

Al respecto, refirió que la cifra ha disminuido, derivado del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJP), el cual se ejecuta de forma total a partir del 18 de junio de 2016. “Pero afortunadamente –agregó– todo está bien en los reclusorios”.

“Creemos en los ejes rectores de la reinserción social. Se busca que Tlaxcala sea uno de los estados con mayor seguridad en las prisiones, lo puedo decir con toda seguridad, no hay autogobierno, no tenemos crimen organizado, no tenemos corrupción, no tenemos sobrepoblación ni nada de ello”, afirmó.

El funcionario apuntó que la entidad se sitúa entre las cuatro primeras del país en cuanto a condiciones mejores en el sistema penitenciario. “Muchos centros la toman como referencia; quiere decir que estamos trabajando”, resaltó.

Bendito dios no hay casos de ingreso de droga: Jesús Herrera

Asimismo, sostuvo que como resultado del uso del sistema bioescaner, se lleva a cabo “un control muy sigiloso” en el ingreso de personas externas a las cárceles del estado y que a cargo de este equipo hay personal capacitado para manipularlo.

Aseguró que los derechos humanos de visitantes se respetan, con base en protocolos de actuación delineados en esta materia. En general, Jesús Herrera Moreno añadió que en el tema de las prisiones, “Tlaxcala está normal a la fecha”.

El mantenimiento a las instalaciones es lo más común que requieren, “es parte de la vida”, pero –subrayó Herrera Moreno– en su totalidad los penales “se encuentran creo que bien, sin problema alguno”.

En cuanto al ingreso de drogas, el director de los Ceresos afirmó que la máquina bioescaner “ha ayudado mucho para evitar esa situación”. Precisó que en el momento que se ha dado alguna circunstancia, se ha dado a conocer a la autoridad. “Afortunadamente ningún caso de estos” ha sido detectado, “bendito dios”. Ello muestra el comportamiento tanto de la familia como de la población al interior, dijo Jesús Herrera.