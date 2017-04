Karla previene la trata de personas en las escuelas

No confiar en la gente que quiere sacarte de tu entorno familiar por muy buenas que sean las razones, recomienda Karla de la Cuesta, como una de las formas para prevenir a mujeres, menores de edad y adultos vulnerables el riesgo de convertirse en víctimas de trata de personas.

Eso es mejor a que después desaparezcas, advierte quien fue una de las 12 mujeres que formaron parte del mal llamado clan Trevi–Andrade hace dos décadas y por el cual ahora se dedica a impartir conferencias y pláticas de prevención contra ese delito en escuelas de nivel de bachillerato y universidades.

Actualmente, señala en entrevista con La Jornada de Oriente, ya hay mecanismos legales que permiten combatir dicho flagelo, a diferencia de cuando sucedió su caso, pues en ese entonces ni siquiera estaba tipificado el delito de trata de personas.

Recuerda: “recibí una oferta laboral en la que le hicieron creer a mis padres y a mí que iba a estar protegida, con un buen trato; como una persona normal se entiende por trabajo, respeto, salario, sin embargo, fui víctima de cinco formas de explotación que hoy la ley ya castiga”.

La originaria de Puebla pero radicada en la Ciudad de México se refiere a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, que fue expedida en el año 2012. Con base en esta norma, refiere que aquella vez fue víctima de explotación laboral, trabajos forzados y esclavitud, entre otras cosas.

“Gracias a dios –refiere– fui rescatada por una orden de la Interpol girada a 150 países; el caso no se juzgó de manera adecuada porque no había ley. Esta fue una situación bastante grave para mí y mi familia, pues, además, la sociedad tampoco sabía de qué se trataba este tipo de situaciones y, la verdad, es que vivimos una situación muy grave”.

Muchos años después, en 2012, curiosamente a la par que se aprueba esa ley, conoció a Rosy Orozco, presidente de la Comisión Unidos contra la Trata, y desde entonces “empiezo a ver de entrada que lo que a mí me pasó fue trata de personas, sin lugar a dudas, además de cinco de las 11 formas; imagínate, le atiné a cinco de las 11 formas que castiga la ley, como boliche le atiné a muchos”.

Aunque el asunto fue demasiado grave para ella, comenta que acceder a esa información le ayudó a sanar su propia historia y crear una fundación que lleva su mismo nombre a través de la cual se dedica a llevar pláticas de prevención y proyectos en planteles educativos del país. También impulsa el proyecto “Alas abiertas”, que es una obra de teatro–conferencia, testimonial, “donde hablamos de este tema”.

“A veces, comenta, parezco muy sensible y muy exagerada, pero me choca y me pongo pesada cuando se refieren a trata de blancas, porque ese término está en desuso. La trata sucede a cualquier persona, una de las labores que he tenido la fortuna de hacer, a través de mi fundación, es apoyar a muchas familias que tienen a seres queridos desaparecidos y hemos detectado a personas de todas las edades. Como están desaparecidos no sabemos qué les pasa, pero hay una grande probabilidad de que sea trata de personas o en el caso de mujeres, feminicidios”.

Revela que ha sabido de casos de mujeres de 20, 30 o 40 años de edad que salieron a buscar empleo o fueron a una cita de trabajo y no regresaron, “obviamente ahí hubo algún tipo de enganche para un tema de trata de personas”.

Pero ahora “sabemos que niños y niñas, desgraciadamente, son víctimas de alguien que está tan dañado y pervertido y utiliza el tema de la explotación sexual; personas de la tercera edad o con discapacidad que son utilizadas para mendicidad forzada”. De acuerdo con Karla, todos estos temas son trata de personas, es explotación y es lo que atiende en su fundación.

–¿Qué recomendaciones haces para prevenir estos casos?

–Creo que una de las principales recomendaciones es nunca confiar en la gente que busca sacarte de tu entorno familiar con cualquier pretexto, aunque sea el mejor del mundo, aunque sea el novio que se enamoró perdidamente de ti.

Además: “tener mucho cuidado, aunque suene muy repetitivo, con las redes sociales, porque sabemos que hoy, incluso de la mitad de personas que son enganchadas, son por facebook, o sea, ya se la pusimos fácil a los tratantes, porque así desde su casa echados en el sofá pueden enganchar a su gusto”.

Pero, apunta, “creo que lo más importante es estar conscientes de que la trata nos puede pasar a todos, que dejemos esos mitos de que te pasó porque nadie te quiere, porque eres pobre, porque eres tonto”.

Karla dá pláticas de prevención en escuelas

“El otro día alguien me dijo: ya deja ese tema, no sabes cómo irían vestidas, o sea, imagínate, creer que la trata te pasa por cómo vas vestida, en qué siglo estamos, por amor de dios, parece que vamos a países árabes escuchando ese tipo de comentarios, que el hombre tiene derecho a violentarte por cómo vas vestida”.

“Y bueno, las mujeres somos violentas con las mismas mujeres, desde luego, creo que desde el momento de entender que es trata de personas, desde ese momento habrá un cambio de cultura”, señala Karla.