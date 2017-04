Estudia Liconsa proyecto para instalar un centro de acopio de leche en Tlaxcala

La paraestatal Liconsa analiza la probabilidad de establecer un centro de acopio de leche, para comprar a productores de la cuenca de Tlaxco, Huamantla y Apizaco, donde se obtiene un volumen de alrededor de 50 mil litros diarios, informó el delegado de esta paraestatal, Luis Roberto Lastiri Quirós.

“Estamos platicando con el señor gobernador para ver la posibilidad de que se instale, eso va a permitir poder comprar a los productores tlaxcaltecas”, señaló.

Refirió que en este momento no se ha planteado una fecha específica, “pero estamos ya trabajándolo y proponiéndolo en las instancias correspondientes, yo en mi corporativo y aquí con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez”.

Confió “en que todo marchará bien”, para que este proyecto se cristalice, ya que en la entidad hay varias cuencas lecheras. Lo más idóneo sería trabajar la región de Apizaco, Tlaxco y Huamantla, donde la producción de este lácteo es mayor, añadió.

Lastiri Quirós apuntó que la zona de Tetlatlahuca no sería incorporada “porque desafortunadamente no podemos comprar leche a granel, la planta no lo permite, pues los sistemas de gestión de la calidad no lo autorizan”.

Explicó que la planta Liconsa es industrial, por lo que carece de instalaciones adecuadas para recibir ese alimento y por ello es indispensable un centro de acopio que permita almacenar toda la producción.

En ese lugar se analizaría, se autorizaría y se enviaría a la empresa que esta paraestatal opera -en Tetlatlahuca, a fin de que sea pasteurizada y distribuida, precisó.