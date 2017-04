Bajo, el consumo de vino en el estado de Tlaxcala: chef

En Tlaxcala, el consumo de vino es de apenas tres copas per cápita, pese a que esta bebida tiene muchas cualidades, apuntó el chef Juan Pino, al anunciar el Primer Festival del Vino y del Queso que se celebrará el próximo 22 de abril en la ex hacienda de San Buenaventura, ubicada en el municipio de Tlaxco.

De hecho, observó que en el país la cultura de tomar vino acompañado de alimentos es muy baja, pues a nivel nacional el consumo es de menos de un litro per cápita, solamente en los lugares donde se produce esta bebida es donde existe una cultura para consumir esta bebida, aunque tampoco comparado con otras partes del mundo.

El chef, quien forma parte del grupo Mundo Vino, participó en una rueda de prensa para anunciar el programa de actividades del Primer Festival Vino y Queso, que organizan promotoras turísticas y el ayuntamiento de Tlaxco, con la finalidad de fomentar el consumo de esa bebida en la entidad.

“Tlaxcala es uno de los estados del país con más bajo consumo de vino, debe andar en tres copas per cápita. En México, realmente en todo el país todavía es muy bajo, debe andar en menos de un litro al año per cápita, cosa que en Europa o parte de Sudamérica el consumo debe andar en 9 o 10 litros al año per cápita”, anotó.

Abundó que el tomar vino en el país incrementa en los estados o lugares donde se produce, aunque “per cápita está estipulado en esa cantidad. Esto se debe a la cultura de consumir este licor que no existe en el país, la gente no conoce el vino y lo que queremos es que lo conozca porque de verdad para la salud es lo mejor que se pueda tomar en una comida”.

Asimismo, Juan Pino destacó que en cuestión de maridaje, el vino también es un ingrediente indispensable, “no es lo mismo acompañar un queso con una cerveza que con un vino, hay una explosión de sabor, en el caso de la cerveza lo que hace es que mata el sabor del queso”.

Exhortó a la población a consumir vino acompañado de alimentos, pues incluso hay marcas de calidad a precios accesibles, de 90 pesos en adelante.

Respecto del evento, Alejandra Rodríguez Flores, de la promotora Real Eventos, informó que el Primer Festival Vinos y Queso se realizará el próximo 22 de abril y contempla diversas actividades, entre ellas la cata de vinos. Abundó que el costo por persona es de 300 pesos.

En la rueda de prensa también estuvo presente Gaspar Serrano Rivera, director de Promoción Turística y Desarrollo Económico de Tlaxco.