Piden a Mena acceso correcto a programas y apoyo al campo abandonado

Acceso correcto a programas agropecuarios, integración de propuestas al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017–2021, diálogo con las autoridades y apoyo para “el campo abandonado”, coincidieron en demandar organizaciones y productores al mandatario Marco Mena.

En contextos diferentes, en Tlaxcala se conmemoró el 98 aniversario luctuoso del caudillo revolucionario, Emiliano Zapata. En Tlaxco, en el acto oficial de “Entrega de apoyos a productores afectados por siniestros agropecuarios primavera–verano 2016”, encabezado por el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, al beneficiario Jerónimo Yáñez le concedieron la palabra escasamente 50 segundos.

Agradeció “al señor gobernador y al sector agrario” esta indemnización “que tanto nos hace falta, ya que el campo está abandonado; cada año sufrimos siniestros en nuestras cosechas, esperamos que siga apoyándonos para seguir produciendo”.

Gardenia Hernández Rodríguez, alcaldesa de Tlaxco, refirió sobre el asesinato del general Emiliano Zapata, el 10 de abril de 1919, y enfatizó que hoy se debe recordar que el campo es importante, “porque así lo exige”. Anunció que mediante un convenio de colaboración con el grupo Bimbo, productores podrán participar “para vender su cosecha sin intermediarios”.

Entregan apoyos y presumen de eficiencia

En este entorno, 542 agricultores de Tlaxco, Tetla, Apizaco, Apetatitlán, Atlangatepec, Muñoz de Domingo Arenas, Tzompantepec, Santa Cruz Tlaxcala, Chiautempan, Tlaxcala, Tecopilco, Panotla y Ayometla, recibieron simbólicamente el pago para un total de mil 200 personas por un monto de 9.4 millones de pesos en cheques, que también serán distribuidos este martes y miércoles, en Huamantla y Calpulalpan, respectivamente.

El gobernador Marco Antonio Mena refirió que las 240 mil hectáreas de cultivo en la entidad requieren respaldo del Seguro Agrícola Catastrófico porque están expuestas al clima, de ahí que de esa cantidad son protegidas 170 mil (con cerca de 50 millones de pesos).

En este acto de primera entrega de poco más de 4 millones de pesos, el cual realizó al cumplir los primeros 100 días de su mandato, señaló que es “una muestra de solidaridad” a los productores y sostuvo que todos los programas de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) “están en operación a la fecha”.

Instruyó a esa dependencia estatal “que hiciera un esfuerzo que –afirmó– continuaremos para reducir los trámites y pesos burocráticos que supone una molestia o un obstáculo adicional a la gestión de los beneficios”.

También oficializó el programa de fertilizante y semilla, así como el de herbicida que por primera vez se entregará. Recalcó que el respaldo del gobierno federal ha sido definitivo. En tono paternal, Mena Rodríguez ofreció a los productores mejorías. “Los abrazo con todo cariño, estoy aquí para servirles”.

En tanto, José Luis Ramírez Conde, titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario, informó que con estas tres entregas, a agricultores de maíz, cebada, trigo, canola y otros, se cierra prácticamente el pago de seguro de 2016, ya que todavía quedará pendiente el del durazno, el cual vence el próximo 6 de mayo.

El evento reunió a funcionarios del ramo, entre ellos Jaime Garza Elizondo, delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), quien informó que a la fecha hay más de 45 mil productores incorporados al nuevo padrón único de beneficiarios de ocho programas y más de 40 componentes de esta dependencia, pues será requisito para poder recibir los beneficios.

La inscripción inició desde el 15 de enero de este año, con base en la normativa publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 2106. La proyección inicial era de más de 40 mil personas, pero la meta fue superada y si alguna todavía no ingresa, aún puede realizar el trámite, indicó.

Realzó que en estos primeros 100 días del gobierno estatal “vemos con muy buenos ojos las actividades que se han desarrollado, pues la buena relación entre la Presidencia de la República y el gobierno de Marco Mena es de mucha armonía”.

Asimismo, sostuvo que tanto la delegación de la Sagarpa como la Sefoa mantienen una estrecha relación para cumplir los objetivos “de poder hacerle llegar a todos los productores pecuarios, agrícolas y acuícolas, todos los recursos que tengamos a disposición, de una manera sencilla y práctica”.

Mencionó que las ventanillas del Programa Concurrencia siguen abiertas. Lo aplican en conjunto el gobierno federal y estatal, con un monto de alrededor de 90 millones de pesos para este año. Los trámites cierran el día 21 de abril.

En entrevista, José Luis Ramírez Conde respondió que en estos 100 días se ha “tratado de mejorar y cambiar, sobre todo, la imagen de atención de” la Sefoa a las personas, así como la eficiencia de abastecimiento de fertilizante para este año.

En contraste, casi un par de horas antes, frente a Palacio de Gobierno, líderes de organizaciones integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP) conmemoraron el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata y reclamaron la dificultad para acceder a los programas federales y estatales en 2017.

José Isabel Juárez Torres, coordinador estatal de esta organización, consideró que al cumplirse los primeros 100 días del periodo de cuatro años ocho meses de Marco Mena, “de lo que más va a informar es de los viajes al extranjero a China y a quién sabe qué otro lugar. Ojalá dentro de esos haya una cosa benéfica” para Tlaxcala.

En el caso del país asiático “nos hubiera gustado que hubiera ido a ver cómo planean los chinos el desarrollo de su país, en lugar de solo invitarlos a que vengan a invertir en Tlaxcala en la industria automotriz o eléctrica”, apuntó.

Insistió en que el CAP “continúa la lucha para que las propuestas campesinas queden plasmadas en el PED, que sabemos se publicará o se dará a conocer después de esta Semana Santa”.

Señaló que el miércoles pasado integrantes del Congreso asistieron a las instalaciones de la Sefoa para plantear nuevamente la necesidad de una reunión con el gobernador; sin embargo, no ha habido una respuesta, “solo nos han dicho que está regresando de China, que la agenda está muy apretada y que no hay fecha para cuándo… da la idea de que no quiere trabajar con el campo”.

El dirigente aseguró que el CAP ha actuado “legal y constitucionalmente”, pero que seguirá en espera de “que en algún momento haya un gobernante sensible, del pueblo, uno que no sea de las élites, que no se sienta hacendado, un todopoderoso que lo pueda hacer todo y acabar con todo”, apuntó.

Expuso que las peticiones campesinas no están fuera del marco de la ley, como son las de apoyo de vivienda, maíz, semilla, fertilizante y maquinaria. “Queremos –recalcó– pedirle al gobierno que esté atento y que no vaya a suceder como cada año, lo mismo, que se pierda fertilizante” como en el sexenio de Mariano González.

Juárez Torres añadió que percibe en la gente una esperanza de lucha, pero en gobernantes “veo que no conocen ni aman a Tlaxcala”. Contestó que la posibilidad de emprender movilizaciones de protesta, estará en función del consenso al que lleguen las organizaciones que conforman el CAP.

Mena no acaba de tomar las riendas: CAP

“Habrá que esperar a ver qué informa Mena Rodríguez, se ha visto una administración un poco lenta, que no acaba de tomar las riendas, incluso se siente la presencia de Mariano González Zarur, dicen algunos que todavía está gobernando”, expuso.

El CAP colocó una ofrenda floral en el asta bandera en homenaje a Emiliano Zapata, en nombre de quien Juárez Torres dio lectura a una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El veredicto de la historia lo juzgará como un Hitler racista, segregacionista y de espíritu maldito de guerra. No puedo dominar mi enojo y coraje por las acciones que usted ha emprendido contra mis hermanos separando familias enteras”.

Recriminó el muro que pretende edificar para separar físicamente a esa nación de México y el ataque militar ordenado recientemente a Siria. “Queremos decir que nos molesta esa actitud beligerante. Nos extraña el silencio de muchos gobernantes que no dicen nada ante actitudes injerencistas de extranjeros. Seguimos esperando personas que encarnen al gobierno con una actitud de defensa de nuestra soberanía”, subrayó.

En el ámbito político, confirmó que la dirigencia nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD) ha determinado apoyar las aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador para 2018, a través de un frente ciudadano.

Por tanto, en el proceso comicial del año próximo, la UCD se sumará con una propuesta a ese proyecto político del líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sin que ello signifique renunciar a su militancia perredista, la cual ha tenido esta organización desde siempre.