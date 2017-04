Jorge Aguilar Chedraui evita confrontarse con liderazgos nacionales del PAN

El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui, aclaró que no se confrontará con liderazgos nacionales de su partido que piden sanciones en su contra por apoyar la inhabilitación del ex presidente municipal albiazul Eduardo Rivera Pérez.

Ante el respaldo que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) dio al ex munícipe, Aguilar se dijo respetuoso del mismo, pero aseguró que la actuación del Poder Legislativo se apegó a la ley.

Ante la falta de pronunciamientos a favor del Congreso en el enfrentamiento jurídico y mediático con Eduardo Rivera, Aguilar hizo un llamado a los detractores del Poder Legislativo a revisar el dictamen de la Comisión Inspectora con base en el cual se actuó contra su compañero de partido.

“No pretendo responderle a Felipe Calderón, a Margarita Zavala o al presidente del partido Ricardo Anaya otra cosa que no sea lo he venido diciendo, es un tema de orden administrativo que compete a la Auditoría Superior del Estado”.

Cuestionado sobre los errores que la diputada del PRD Socorro Quezada Tiempo identificó en el dictamen contra Rivera, Jorge Aguilar manifestó: “a quien le corresponde solventar no es al diputado, no me toca a mí solventar”.