Viáticos para diputados, ascienden a 250 mil pesos: Sánchez García

El Poder Legislativo local etiquetó 250 mil pesos para viáticos, hospedaje y traslados de los 25 diputados (cada uno podría acceder hasta 10 mil pesos) para su participación en la asamblea de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol) que se realizará a finales del presente mes en el estado de Campeche.

Al informar lo anterior, el presidente del Comité de Administración, Juan Carlos Sánchez García dijo que hasta la semana pasada solo legisladores del PRI y PRD habían mostrado interés en participar en ese cónclave, al que también arriban legisladores de todo el país y, desde luego, a la posibilidad de recibir dicho apoyo.

“Solo se considera el vuelo y el hotel, pero no lo han solicitado, hay una partida para viáticos y es de 10 mil pesos aproximadamente por cada diputado, pero no me han solicitado nada y sé que posiblemente se toque de ahí algo”, explicó el diputado panista.

Sin embargo, aseguró que ninguno de los congresistas que han mostrado interés por asistir a la reunión han hecho el requerimiento necesario al Comité de Administración para pagar algunos de los gastos que tendrá el realizar dicho viaje, ello a pesar de que cada a uno de los 25 diputados que ahora están en funciones tiene derecho a 10 mil pesos por concepto de viáticos.

“No lo han solicitado de manera oficial, pero es un derecho y es relacionado al tema parlamentario, solo he escuchado de los compañeros de las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI). Si nos piden tendrían derecho a hospedaje y comida, a lo mejor solo el vuelo a Campeche es lo que se pagará”, reiteró.

En el caso de los diputados de Acción Nacional, Sánchez García indicó que a excepción de su coordinador, Carlos Morales Badillo, quien ya dijo que no irá, el resto aún analiza su participación, por lo que será en los próximos días cuando definan si acuden a la asamblea de la Copecol.

Diputados que asistirán a Copecol no han solicitado viáticos

“Hasta hoy tengo entendido que el que va asistir en este caso son los grupos parlamentarios del PRI y de la Revolución Democrática, nosotros no hemos considerado, estamos invitados y en su momento si coincide con nuestras agendas, sí los acompañaríamos para estar presentes en los trabajos que se hagan, más no tenemos interés como ellos que nos solicitaron algunos viáticos. Mi coordinador dijo que no asistirá, de mis compañeras no tengo el dato preciso”, reiteró.

Es de citar que en esta ocasión, del 26 al 28 de abril, Campeche será sede de la reunión de legisladores de todo el país, quienes abordarán temas de interés común como migración, justicia y anticorrupción.