Con evasivas responde el presidente de la Comisión Inspectora del Congreso sobre el caso de Eduardo Rivera

Evasivas, silencios y finalmente la fuga. Esa fue la respuesta que dio el presidente de la Comisión Inspectora del Congreso de Puebla, Germán Jiménez García, a las acusaciones realizadas por universidades, organismos empresariales, liderazgos nacionales del PAN y diputados de oposición de que las sanciones que impulsó contra el ex alcalde Eduardo Rivera Pérez carecen de fundamento.

En una entrevista que dio por terminada a los seis minutos, el legislador señaló que se está “satanizando” la actuación del Poder Legislativo, mientras a Rivera se le convierte en víctima.

El viernes pasado, el Congreso inhabilitó al ex presidente municipal de Puebla de la función pública por 12 años y le impuso una multa de 25 millones 597 mil pesos, por un supuesto daño patrimonial de 12 millones 798 mil pesos. La resolución se fundamentó en un dictamen de la Comisión Inspectora.

Pide respeto para la Comisión Inspectora

“Yo pido respeto para la Comisión Inspectora porque es un órgano plural”, manifestó al ser cuestionado los motivos por las cuales se imputa a Rivera irregularidades en obras que ejecutó el gobierno del estado, como el concreto hidráulico que se colocó en la avenida 11 Norte-Sur, en el tramo entre la 51 Poniente y José María Morelos.

Sin responder la pregunta, refirió que la Auditoría Superior del Estado (ASE) convocó a Rivera para que presentara en audiencia documentación que le permitiera solventar las observaciones que se le identificó en la cuenta pública 2013.

“Se le mandó a traer en diciembre, no terminó de comparecer, se le da otra oportunidad, porque yo así lo veo, fue otra oportunidad, para que conformara bien el expediente, pero el señor (Eduardo Rivera) se fue por el litigio”, reprochó Germán Jiménez sobre el juicio de amparo que promovió el ex edil de la capital poblana contra el Congreso por no ajustarse a los plazos que marca la ley para la revisión de su caso.

Germán Jiménez deja entrever errores del Congreso

Germán Jiménez respondió los cuestionamientos sobre las inconsistencias detectadas en las observaciones contra Rivera por insistencia de los medios de comunicación en el tema.

“El señor tenía todo el derecho de demostrar que no tenía problemas en esa obra (de la avenida 11 Norte-Sur), se hubiera presentado (a la audiencia)”, expresó el diputado, quien es coordinador de la bancada del partido estatal Compromiso por Puebla.

– ¿No vieron ustedes ese error? -inquirió un reportero.

– En la revisión que nosotros hicimos, en la situación que se vuelve dictamen, fue revisado -contestó.

Aun así, Germán Jiménez rechazó yerros en el dictamen de la Comisión Inspectora y pidió respeto para el trabajo de la Auditoría Superior del Estado (ASE). En el último cuestionamiento de la prensa, en el que se abundó en el tema, optó por hacer mutis y alejarse de los reporteros.