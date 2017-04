Estadísticas de delitos en Puebla disminuyen porque Fiscalía las cataloga como número de atención: Gonzalo Castillo

Cuando una persona llega a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) se cataloga solo como “número de atención temprana”, que es una figura que no existe en la legislación y en consecuencia no se contabiliza como carpeta de investigación de un posible delito.

Así lo señaló el abogado Gonzalo Castillo Pérez, quien denunció que con este término se disminuyen las carpetas de investigación y en consecuencia la estadística de delitos denunciados en la entidad.

“Es una trampa jurídica procesal en la cual la Fiscalía ya cayó en su práctica ilegal y que realmente nos viene a perjudicar a todos los que quieran presentar o quejarse por la comisión de un delito”, dijo el también académico.

Para ejemplificar lo dicho, el litigante informó que en la agencia especializada de delitos sexuales y víctimas de violencia familiar existen mil 200 carpetas de investigación en lo que va del año, pero cuando una persona acude a denunciar le conceden el número de atención temprana 23/2017; es decir no corresponden las investigaciones con la llamada atención temprana.

Luego de exponer las artimañas de la FGE, Gonzalo Castillo detalló todo el proceso que se debe seguir para que un número de atención temprana llegue a investigarse: en la Fiscalía recibe la denuncia el ministerio público orientador, luego pasa al ministerio público integrador y ya cuando se llega a judicializar la carpeta de investigación lo conoce el ministerio público litigador.

Es decir, va pasando de mano en mano la investigación y se van perdiendo todos los elementos que son necesarios para llegar a concluir que un imputado cometió el delito, ilustró el abogado.

Detalló que en caso de que no se realice ninguna investigación, no se realizaría ninguna responsabilidad a la Fiscalía, porque el código nacional de procedimientos no prevé la figura jurídica del número de atención temprana que ya se le conoce como “nuat”.