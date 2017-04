Moreno Valle ataca a panistas en Puebla porque perdió la candidatura presidencial

El abogado Jorge Picazo, que forma parte del movimiento de panistas tradicionales que denuncia una persecución política en su contra del ex gobernador Rafael Moreno Valle, aseguró que el ataque político de este contra Eduardo Rivera Pérez y Ana Teresa Aranda Orozco exhibe que perdió toda posibilidad de competir por la presidencia a través del PAN, por lo que se está “atrincherando” en Puebla.

Entrevistado por La Jornada de Oriente en la transmisión nocturna Aquí vamos, argumentó que el escenario nacional no le es favorable para lograr la postulación del PAN para 2018, ya que sus prácticas antidemocráticas lo han distanciado de líderes como Ricardo Anaya Cortés, Margarita Zavala Gómez del Campo y Josefina Vázquez Mota.

“Ya no hay punto de negociación para que él pueda llegar a (pedir) que Martha Érika Alonso (su esposa) sea candidata a gobernadora”, aseguró el ex director jurídico de la Secretaría General del ayuntamiento de Puebla durante el trienio de Luis Paredes.

Jorge Picazo aseguró que Moreno Valle se encuentra detrás de las sanciones que el Congreso de Puebla impondrá al ex alcalde de Puebla capital Eduardo Rivera, así como de la persecución policiaca que enfrenta Aranda, ex candidata independiente a la gubernatura que renunció al PAN al denunciar que Moreno Valle convirtió al partido en una “franquicia”.

Ricardo Anaya terminó con el ascenso de RMV, asegura

Picazo explicó que Moreno Valle pretendía lograr la candidatura presidencial del PAN a través de un proceso de selección abierto a la militancia o abierto a la ciudadanía, por lo que inició una operación para inflar el padrón de afiliados cobijado por Gustavo Madero Muñoz, entonces dirigente nacional del PAN.

Aseguró que el viento favorable a Moreno Valle cambió en la renovación del Consejo Nacional, en enero pasado, pues de las 300 posiciones que se repartieron, 250 quedaron en manos de liderazgos afines a Ricardo Anaya y solo 50 en poder de personajes cercanos a Moreno Valle.

“Mucha gente no lo entiende en Puebla, ese contexto nacional. He platicado con gente que es panista activa y te dice que ‘ahorita que ya dejó el cargo de gobernador, pues va hacer campaña para llegar la candidatura’ y no es cierto; la candidatura de Moreno Valle ya no depende de las simpatías, socialmente hablando, sino de la determinación del método de selección que defina el Consejo Nacional”, expuso.