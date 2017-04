Promete Padilla incluir planteamientos ciudadanos en Sistema Estatal Anticorrupción

El diputado priista, Enrique Padilla Sánchez aseguró que todos y cada uno de los diversos planteamientos hechos en los foros para la implementación del llamado Sistema de Ética e Integridad Pública del estado serán incluidos en el proceso de elaboración de las reformas constitucionales y en las leyes secundarias que habrá de expedir el Congreso.

Además, sostuvo que a pesar de la carga de trabajo que ello conlleva, antes del 18 de julio próximo estarán concluidos los trabajos prelegislativos en la materia “y sacaremos en tiempo y forma los más de 12 ordenamientos que tenemos que hacer, aunque unos saldrán después de esa fecha, pero es porque hay otros términos legales para ello”.

Al clausurar el tercer foro para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, el diputado priista reiteró que existe apertura a las diversas posturas emanadas de organizaciones, pero también de la sociedad civil, porque “todos haremos posible este esquema”.

En este marco, la presidente del Poder Judicial, Elsa Cordero Martínez recomendó a los legisladores que el Tribunal Administrativo, que formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción, sea plenamente autónomo para evitar presiones políticas, pero “sin que se convierta en una carga burocrática mayor”.

“Se necesita como un requisito sine qua non un tribunal independiente, es necesario, porque necesita una autoridad que juzga e imponga sanciones, que tenga la seguridad de poder actuar con base en la norma sin otro tipo de presiones políticas o mediáticas, muy importante y además no es una ocurrencia, lo dice así el artículo 36 de la convención de la ONU contra la corrupción; es decir, un tribunal independiente, de ahí que la selección que haga esta soberanía es verdaderamente relevante, la creación del colegiado que insisto puede actuar en colegiado para los casos del procedimiento y unitario para los recursos necesita de magistrados que verdaderamente conozcan el tema y den posibilidades para desarrollar, impulsar y sancionar muy, muy importante, disculpen que haga énfasis, pero es un aspecto que si no cuidamos desde el principio, pocos resultados vamos a tener o no vamos a tener los resultados que el sistema merece”, enfatizó.

Durante su ponencia denominada “Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos”, llamó al Poder Legislativo a ser cuidadoso con la integración del Tribunal Administrativo y con el respeto a los derechos del actual magistrado que integra la Sala Administrativa, Elías Cortés Roa, quien tendrá que formar parte de ese nuevo órgano colegiado.

“Dice el decreto de mayo que los magistrados deben pasar con sus mismos derechos durante el tiempo que son al nuevo encargo, porque si no violentaríamos los derechos y eso es algo que en Tlaxcala nos costó mucho resolver, el año pasado resolvimos 10 años de conflictos con ex magistrados y no sería justo en este momento entrar en conflictos que hemos sabido superar y, segundo, no olvidemos que la estructura institucional se integra con personas que tienen derechos humanos, laborales y sociales, tenemos ya una estructura en la Constitución en el decreto 136 que ya dice como se pasaría al sistema estatal”, apuntó.

Cordero Martínez refirió de deberá garantizarse un tribunal eficaz y capacitado en la materia, sin la necesidad de crear figuras obesas, pues “hay voces que van a escuchar que dicen debe haber ocho magistrados en los tribunales administrativos, a caray, ocho magistrados en Tlaxcala, imagínense la repercusión a la hacienda de Tlaxcala, mucho cuidado con eso, no necesitamos desde la visión del Poder Judicial un tribunal obeso, porque la misma ley no lo permite, además sería totalmente contrario a la norma”.

Además, la magistrada ofreció trabajar activamente con los secretarios técnicos de las comisiones legislativas para la integración del órgano colegiado que atenderá asuntos en materia de corrupción.