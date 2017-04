PENÚLTIMO ASALTO

A Sergio González Rodríguez y Emiliano Ramos, por su lucha

Todo está enfocado, como es la democracia bananera que padecemos, rumbo al 2018. EPN presume logros que sólo en su cabeza aparecen (¡siquiatras al ataque ¡) y sus funcionarios van de la seca a la meca obedeciendo órdenes no saben para qué. Incluso un personaje antes respetado, el doctor José Narro, se ha subido a un barco que seguramente va encallar próximamente.

En tanto, la violencia contra la sociedad aumenta; el ataque a los periodistas no para- el cierre del Norte de Ciudad Juárez, no es el único entre medios con visión crítica y la detención del periodista Martín Méndez, en la frontera con Estados Unidos son casos recientes-; la inflación será mayor a lo previsto y la inconformidad está en grupos antes muy proclives al gobierno: empresarios e Iglesia, amén que la impunidad no se combate, únicamente hay supuestas investigaciones de una PGR totalmente desacreditada.

Frente a esos y otros problemas, el derroche en el estado de México por parte del gobierno estatal y el federal es, simplemente, grosero, patético, propio de los tiempos cuando a los perros los amarraban con longaniza, como decía mi abuela. Algo que es gravísimo en tiempos de crisis.

Frente a ello, el IEEM y el INE han estado impávidos. Sólo la Fepade, que sirve para mínima cosa, ha iniciado indagaciones que seguramente concluirán ya que las campañas hayan terminado y exista un ganador, o sea, no habrá legitimidad de Alfredo del Mazo, si llegara a triunfar.

Ya varios han registrado el acontecimiento más vulgar, electoralmente hablando, de los últimos años. En donde encontramos detalladamente lo que hace el PRI es en Proceso (número 2109). La cantidad que erogarán serán de seis a diez mil millones de pesos o más y en el reparto han participado incluso los más cercanos a Peña Nieto- aparte de él mismo- como Francisco Guzmán, jefe de la oficina de la Presidencia, y Angélica Rivera, la conocida Gaviota, quien no escarmentó con la Casa Blanca, pues ahora es nuevamente personaje de redes sociales y Facebook con adjetivos hirientes y hasta ofensivos.

Una conocida en Chimalhuacán dice que han repartido láminas, becas, apoyos a adultos mayores y hasta las tarjetas llamadas La efectiva, con saldo de dos a tres mil pesos, dependiendo de cada individuo. Pero diversas organizaciones han participado en la distribución y se llevan, como si fueran vulgares negociantes, su mochada o comisión; lógicos, exigiendo de antemano copia de la credencial de elector. Entre ellas se encuentran: la CCI y Antorcha Campesina, esta última distanciada de Eruviel por el asesinato de varios de sus dirigentes en el estado de México, pero ya reconciliada para el gran asalto al palacio mexiquense.

Frente a un ejército que manipula centenas de personas, millones sin cuento y apoyos en la prensa a al por mayor, el PAN y Morena, que se encuentran en empate técnico con el nieto y el hijo de gobernadores de aquella entidad, empezaron a señalar el atraso en seguridad, empleo, educación y desarrollo femenino, entre otros muchos factores. Pero sus propuestas son poco escuchadas por muchos que están inconformes con el sistema (80 por ciento), los cuales no encuentra cómo sumarse a las diferentes alternativas.

Un ejemplo que la prensa en la capital es sumamente complaciente con Del Mazo lo encontramos en un artículo de Leopoldo Gómez, subdirector de Televisa. Dice el señor: con “Alfredo del Mazo (se) construye una candidatura basada en su experiencia política y en el arraigo” a su entidad (Milenio, 4 de abril). Y por esa ruta se van muchos otros comentaristas que señalan que en la tierra de Hank González “predomina la urbanidad y el aseo político” (sic que ignora las trácalas y a los mapaches).

Curiosamente, Javier Tejado Dondé, de la televisora de Azcárraga, titula a su colaboración en El Universal (4 de abril): Spots del miedo, para indicar la guerra sucia existente. Aunque apunta: la organización que menos utiliza dicha arma negra es Morena, aunque también la esgrime.

Y que esa batalla de lodo está salpicando todo, lo denunció el portal: La política on line, que acusó de manipulación a Informante MX -dirigido por Javier Beltrán, militante de la CROC- de haber tergiversado una entrevista que el primero le hizo a Delfina Gómez, para presentarla únicamente llorando. Es decir, la guerra negra en todo su esplendor.

Mientras Josefina Vázquez Mota se rezaga, la ex presidenta de Texcoco, Delfina, va sumando adeptos y los once senadores que se fueron del PRD, ya están puestísimos en el estado de México a sumarse a la campaña que seguramente cobrará más bríos en cuanto pasen los días.

Batalla de tres ahora, pero seguramente que será una disputa entre Del Mazo y Delfina, a quien Felipe Calderón quiso denigrar, y le salió el tiro por la culata ya que lo demandaron y, a su vez, dejó mal parada a su esposa Margarita, la cual no defendió a su género y se lo cobrarán más rápido de lo que se imagina.

Combate sin precedente que tendrá repercusiones en el 2018.

