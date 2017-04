Moreno Valle fue el que ordenó al Congreso que me inhabilitaran: Rivera

Arropado por liderazgos del PAN y del PRI que aseguran una persecución política en su contra, el ex presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez acusó que el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas dio la orden al Congreso de Puebla de inhabilitarlo por 12 años para que no aparezca en la boleta electoral de 2018.

En ese contexto, el presidente estatal del Revolucionario Institucional, Jorge Estefan Chidiac, advirtió que los siete diputados del tricolor votarán en contra de las sanciones, porque a su parecer es evidente que tienen una motivación política.

En tanto, la aspirante presidencial del PAN Margarita Zavala Gómez del Campo, el integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) Juan Pablo Adame, el ex senador Humberto Aguilar Coronado y el ex dirigente estatal Juan Carlos Mondragón Quintana censuraron la actuación del Congreso.

“Lamentó encontrarme con una ataque contra Eduardo Rivera. Somos muchos los que te apoyamos”, manifestó Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón.

Vergonzosa, la actuación del auditor superior y de los diputados: Rivera

Eduardo Rivera, actual delegado del CEN en el Estado de México, calificó de “vergonzosa” la actuación del auditor superior, David Villanueva Lomelí, y de los diputados que conforman la Comisión Inspectora, quienes aprobaron el dictamen que se someterá a votación del Congreso de una multa de 25.5 millones de pesos y una inhabilitación por 12 años.

De ser aprobadas las sanciones en su contra por parte del pleno, el ex munícipe de la capital señaló que serán los tribunales federales los que emitan la última palabra, al recordar que ya promovió un juicio de amparo contra la actuación del Poder Legislativo.