La Secretaria de Finanzas esta obligada a responder en 5 días hábiles sobre inmuebles enajenados: ITAIP

La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) está obligada a responder en un plazo de cinco días hábiles, a partir de este jueves, sobre todos los inmuebles públicos que se enajenaron desde que Rafael Moreno Valle llegó a la gubernatura del estado y hasta el 31 de agosto del año pasado.

La dependencia también debe revelar los detalles sobre destino que recibieron los recursos económicos que obtuvo el gobierno con la enajenación de inmuebles públicos, así como el nombre de la partida presupuestal en la que se registró ese egreso.

Considerando los días de asueto de la próxima semana, la SFA tendrá que responder entre el miércoles 12 de abril y el lunes 17 del mismo mes. En caso de que la Secretaría no cumpla con la determinación de responder a cabalidad todas las preguntas que realizó esta casa editorial desde el 31 de agosto de 2016, la dependencia se haría acreedor a una sanción económica que va desde los 12 y hasta los 120 mil pesos.

Así lo informó la presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), Gabriela Sierra Palacios quien precisó que se le notificó al titular de la SFA sobre la obligación que tiene de responder a la serie de preguntas que se efectuaron.

En el expediente 238/SFA-18/2016 se solicitó a la SFA el número de inmuebles públicos que el poder Ejecutivo del estado de Puebla determinó enajenar, así como los inmuebles públicos que el Congreso de Puebla determinó enajenar a petición del poder Ejecutivo de Puebla.

De los inmuebles se solicitó la ubicación exacta, medidas y linderos así como el estudio para comprobar la enajenación de cada uno de los bienes del estado. También la ubicación exacta, superficie y medidas de los inmuebles que se enajenaron como incentivo otorgado a una empresa, así como el nombre de las empresas y razón social de los beneficiados.

De igual forma se pidió copia de los fallos y licitaciones y adjudicaciones de los inmuebles y sí la subasta la efectuó el gobierno del estado o el nombre de quien la llevó a cabo.

Así mismo, se solicitó el monto total de los recursos económicos que se obtuvieron por la enajenación de los inmuebles públicos y destino de los recursos que obtuvo el gobierno, así como la partida presupuestal en la que quedó registrado el egreso.

Ante la serie de preguntas, en octubre del año pasado la SFA respondió que no era posible atender la solicitud en virtud de que la dependencia no había llevado acabo la enajenación de inmuebles públicos.

Por la raquítica respuesta la recurrente presentó una inconformidad que fue avalada por la exintegrante del órgano de transparencia, Norma Estela Pimentel Méndez, quien consideró que la Secretaría de Finanzas no fundó ni motivó que existiera algún impedimento jurídico para proporcionar al hoy recurrente la información solicitada y se limitó únicamente a señalar las características de éstos bienes.

Ahora, después de ocho meses de que se hizo la pregunta el ITAIP volvió a determinar que la Secretaría de Finanzas no ha cumplido con la obligación, pues entregó copias que no son ilegibles, y no da respuesta sobre el rubro de la ley de ingresos del estado en la que se registró dicho recurso.