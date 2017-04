Ana Tere: mi persecución es una “venganza política” de Moreno Valle

La ex candidata independiente a la gubernatura de Puebla, Ana Teresa Aranda Orozco, denunció que la persecución judicial en su contra y de otros nueve panistas es una “venganza política” del ex gobernador Rafael Moreno Valle. La también ex directora nacional del DIF y ex secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Vicente Fox fue una de las principales críticas del gobierno de Moreno Valle, a quien en repetidas ocasiones lo calificó como el “porky” de la política en Puebla y amenazó con encarcelar por la deuda oculta, de llegar a la gubernatura del estado. Ana Tere confirmó vía telefónica que no solo van detrás de ella sino también de una decena de panistas, entre los que se encuentran Miguel Mantilla, Felipe Puelles, Juan Francisco Menéndez Priante, Francisco Javier Torres Sánchez y Pedro Barojas, quienes fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por supuestamente apoyarla en el proceso electoral de 2016.

“La orden de aprehensión es en mí contra y otros nueve amigos y colaboradores”, denunció, luego de señalar que se trata de una denuncia fabricada desde la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Víctor Carrancá Bourget, colaborador morenovallista.

Aranda acusó que la “fabricación” de las denuncias fue hecha por la dirigencia estatal de Acción Nacional, controlada por Martha Érika Alonso, secretaria general del Comité Directivo y esposa de Moreno Valle, quien hizo llegar el expediente al fiscal en Puebla. En marzo pasado el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN dio a conocer que el partido inició un proceso de expulsión contra 73 militantes que apoyaron a la ex panista, entre quienes se encuentran colaboradores de los liderazgos tradicionales como el ex alcalde de Puebla Eduardo Rivera Pérez, el ex dirigente estatal Rafael Micalco Méndez y el diputado local Juan Carlos Espina von Roehrich.