Se van de vacaciones los diputados a partir del próximo martes

A pesar de que no existe ninguna disposición legal que establezca como días de descanso obligatorio los considerados de la Semana Santa, los diputados decidieron salir de asueto a partir del próximo miércoles.

Para ello y a pesar de la negativa que había en la materia, este miércoles sesionarán de manera extraordinaria y solo de trámite, a fin de “reponer” la plenaria correspondiente al jueves santo, que se celebra la próxima semana.

Aunque el presidente de la mesa directiva, el perredista Nahúm Atonal Ortiz había asegurado que las vacaciones de Semana Santa solo son para los maestros, al final reculó y aceptó que se irán de asueto, aunque eximió sus responsabilidades al señalar que fue por acuerdo de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP).

“Mañana a las 10 horas y el jueves nuevamente vamos a tener alguna sesión porque es casi un hecho, ayer tuvimos una reunión y es casi un hecho que el próximo jueves no se sesione porque ve que son días inhábiles, es probable que no se sesioné, martes sí, pero jueves no de la próxima semana”.

Aunque de no haber cambios de última hora, los diputados celebrarán una sesión extraordinaria de mero trámite, ya que hasta este martes el orden del día estaba compuesto por un solo punto, que se refería a la propuesta con proyecto de acuerdo “por el cual se nombran al representante del Poder Legislativo y a los responsables de archivos de los cuatro municipios que integran el Consejo General y Archivos”.

Es de recordar que la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que los diputados deben sesionar en periodo ordinario los martes y jueves de cada semana, pero para poder disfrutar de unos días de asueto decidieron celebrar una sesión extraordinaria.

Por otra parte, en la sesión ordinaria, por mayoría de votos, el pleno del Congreso avaló el acuerdo de la Comisión de Fomento Artesanal y Mipymes, por el que se exhorta a los ayuntamientos del estado de Tlaxcala para que en su plan municipal de desarrollo establezcan la política pública municipal que integre planes, programas y acciones a fin de proteger y fomentar la actividad artesanal.

En el dictamen dado a conocer, el diputado César Fredy Cuatecontzi Cuahutle puso de manifiesto la necesidad de proteger y fomentar la actividad artesanal como un medio de desarrollo económico y social, por lo que resulta imperativo la intervención de las autoridades municipales en la definición y establecimiento de políticas públicas para su debida protección y fomento, tomando en cuenta las condiciones propias de los artesanos de cada municipio, su riqueza tradicional, sus manifestaciones o representaciones artísticas, en general sus necesidades y potencialidades de cada comunidad, buscando con ello la generación de empleo y autoempleo, a fin de mejorar los ingresos familiares, el bienestar de los habitantes y elevar la calidad de vida.

Cuatecontzi Cuahutle subrayó que actualmente en los municipios se están formulando los planes de desarrollo, en los cuales se definen las políticas públicas, los programas y acciones que regirán a cada gobierno municipal, tal y como lo establece el artículo 92 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.

Además, se conoció que representantes de una firma comercial promovieron un amparo en contra de las recientes reformas al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios que permitió el incremento del impuesto sobre nóminas en 50 por ciento, ello al considerar que la medida es inequitativa.