Marco Mena: inicio de la administración ha sido responsable y transparente

El gobernador Marco Mena Rodríguez aseveró que el inició de su administración ha sido de manera responsable y diciendo las cosas con transparencia y como son, estableciendo las bases a fin de dar el siguiente paso para Tlaxcala, pues el estado se encuentra en un momento en que debe aprovechar su ubicación geográfica y ser un jugador regional de referencia obligada, a efecto de hacer que los tlaxcaltecas se sientan orgullosos de serlo.

En tanto, en respuesta a los actores políticos que consideran que no ha hecho nada en 90 días de su administración, Marco Mena mencionó que Tlaxcala es el segundo lugar en empleo formal con un crecimiento de 9.5 por ciento, que hay inversiones diversificadas como la de la tienda departamental Fábricas de Francia que se inauguró este martes en Apizaco, que representan inversiones que constatan la competitividad del estado.

Agregó que en 15 días más se tendrá la apertura de una tienda de Liverpool en Tlaxcala capital, que habrá más inversiones y se inaugurarán otras plantas del ramo automotriz y otros que ratifican el carácter competitivo del estado.

Aunado a ello, dijo que en 90 días se ha hecho un esfuerzo muy grande en materia de educación y salud para resolver los problemas de la gente,

A pregunta expresa, dijo que él no hace ningún llamado a sus detractores, pues “como gobernador lo que hago es cumplir mi responsabilidad, estamos acercándonos a un año electoral, el próximo año va a ser un momento en el cual no solamente con verdades y con mentiras se tratará de desprestigiar a actores políticos, así que hay que tomar con mucho cuidado lo que dicen todas las personas en función de agendas particulares que no necesariamente son claras”.

En este tenor, apuntó que se siente orgulloso de ser tlaxcalteca y muy distinguido por la oportunidad que le dio la ciudadanía de ser su gobernador.

Sobre el operativo que se realizó la semana pasada en Ayometla y Michoacán por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) en la que se aseguraron a cinco personas –cuatro mujeres y un hombre– por el probable delito de trata de personas, Marco Mena mencionó que este hecho confirma lo que ha expresado de que su administración no va a permitir la impunidad y de que este flagelo social va más allá de un municipio, un estado o una zona conurbada como es Tlaxcala y Puebla.

“Este operativo se dio simultáneamente en Tlaxcala y Michoacán y demuestra no solamente la responsabilidad sino el compromiso de trabajo conjunto con el gobierno federal, así que todos aquellos que en el estado rompan la ley, tendrán que esperar una reacción decidida del gobierno para que no haya impunidad; una sanción correspondiente de acuerdo con la ley”, sentenció el mandatario.

Agregó que la trata de personas lastima a la sociedad independientemente del origen de las personas involucradas, “no debemos centrarnos en ese punto como si fuera un tema de interés, tenemos que evitar que esas circunstancias ocurran y si han ocurrido actuar para que haya la sanción correspondiente”.

Marco Mena insistió que este problema se da en varias partes del país y que se debe tratar en su justa dimensión en términos geográficos y también en términos de vinculación internacional, “pues no debemos concentrarnos en un municipio, ni en un estado, ni en una región, el problema es indignante y no debemos permitir que ocurra, debemos trabajar en prevención y para quienes hayan incurrido en este delito, debe haber la sanción correspondiente”.

Antes, el mandatario mencionó que Tlaxcala tiene inversión en la industria automotriz, química y textil, además de que el turismo está creciendo.

“Las inversiones deben ir acompañadas de otro tipo de comercios y de servicios, por eso la inauguración de la tienda Fábricas de Francia demuestra interés de empresarios en poner su dinero en Tlaxcala”.

Dijo que el gobierno facilita los caminos para que llegue más inversión a Tlaxcala y en todo momento habla y dice cuáles son las ventajas competitivas que hacen que en el estado se cree un clima favorable de inversión que genere empleo.

“Queremos que llegue inversión para que haya mayores posibilidades de empleo formal y eso da oportunidad de que sea mejor pagado y al hacer esto la economía crece. Hay que aprovechar el momento actual que brinda posibilidades de seguir creciendo”, indicó.

Sobre el anunció del rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), Narciso Xicohténcatl Rojas de aplicar un riguroso sistema de seguridad interna y solicitar carta de no antecedentes penales a los alumnos, mencionó que será el secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, quien dé una postura al respecto.

Sin embargo, justificó que la autoridad no puede controlar la vida de las personas con relación a lo que deben o no hacer, ello luego de que un estudiante de la UPTx y un maestro protagonizaran una riña al interior de la institución la semana pasada.

Marco Mena ofrecerá conferencia de prensa en la Ciudad de México

Puntualizó que este miércoles se ofrecerá una conferencia de prensa en la Ciudad de México para dar a conocer los resultados de la misión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en China y además asistirá a la reunión regional de la zona centro con el secretario de Educación, Aurelio Nuño.