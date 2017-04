En julio SCJN dictaminará sobre privatización del agua en Puebla

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se declarará para el mes de julio, aproximadamente, respecto a la legalidad con la que se llevó a cabo la privatización del servicio de agua potable que impulsó el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en 2013, se revisará el proceso la licitación, las tarifas aprobadas por el Congreso local y el servicio que brinda la empresa concesionaria.

La inconformidad la presentaron desde junio del 2014 algunos habitantes de Puebla que se inconformaron por la opacidad con la que se realizó la licitación, y el desconocimiento por las tarifas que se aplican.

Gilberto Vladimir Montalvo González, abogado de los colonos inconformes, explicó durante el programa “Aquí vamos” que se transmite en las redes sociales de La Jornada de Oriente, que el objetivo de la batalla jurídica es echar abajo la concesión que maneja la empresa Agua de Puebla Para Todos o Concesiones Integrales debido a que no cumplió con los requerimientos de ley.

Informó que el litigio llegó al máximo tribual de justicia del país pues el Tribunal Colegiado de Puebla no se atrevió a resolver, “viendo como están las cosas sería revocar la licitación pública, es un asunto de mucho peso”, dijo.

De acuerdo con el abogado, el sustento del amparo son diferentes violaciones a los derechos ciudadanos de Puebla, desde el artículo 31 de la Ley del Agua que dice que se puede subconcesionar el líquido sin que haya participado en la licitación, como también la posibilidad de la ley que permite embargar, también las tarifas por el servicio que se aplican, y sobre todo el proceso de licitación que fue oculto en todo momento.

Hay muchos agravios en el amparo, primero se tendría que resolver si se puede privatizar un servicio así. Según el artículo cuarto constitucional se tiene el derecho humano al agua, pero sí no es transparente la licitación, por interdependencia se violan los derechos humanos al agua. Yo no sé ni quien me lo brinda, ni cómo me lo brinda, ni en que términos me lo brinda, por lo tanto me está violando esos derechos y yo no puedo saber porque es oculto todo, dijo el abogado.