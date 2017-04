Corrupción en el PRIAN

Sería ingenuo suponer que se viven tiempos de guerra contra un mal histórico: la corrupción de la clase política en México. A pesar de que existan pruebas contundentes y que durante estos días se hayan difundido públicamente prácticas de corrupción de ex funcionarios públicos y familiares ligados a actores políticos, la suspicacia rodea la actuación de la procuración de justicia. Resulta curioso que los casos mediáticos se presenten o bien en los cambios de gobierno o en plenos procesos electorales, lo que puede definirse como dos líneas hipotéticas: la primera es que la actuación está cobijada por la incapacidad de gobernar en Veracruz y Chihuahua, donde el PAN ostenta el poder, y la segunda es que la intervención judicial es sobre todo y ante todo para incidir en los procesos electorales que se avecinan. En ningún caso se puede aceptar que se esté viviendo una profunda guerra contra la corrupción. El circo entre el PAN y el PRI continúa.

Durante la última semana de marzo, no hubo día que no pasará sin algún caso de corrupción expuesto a la opinión pública, ejemplos sobran: presunto lavado de dinero salpica a Josefina Vázquez Mota; orden de aprehensión para el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, éste que se encuentra prófugo; Edgar Veytia, fiscal General de Nayarit, detenido y acusado de narcotráfico en Estados Unidos; Antonio Enrique Tarín, diputado suplente y ex funcionario en Chihuahua, investigado por desvío de recursos por más menos 300 millones de pesos; Mauricio Martin Audirac, ex secretario de Finanzas en Veracruz, detenido por desvío de recursos por más de 2 mil 300 millones de pesos del programa Seguro Popular. Todos los casos tienen un hilo conductor, el pleito entre el PAN y el PRI.

De hecho, todo indica que hay suficientes evidencias para que los personajes citados transiten de presuntos inocentes a presuntos culpables; sin embargo, la historia política y judicial nos indica que la impunidad se ha mantenido a pesar de la evidencia, en ese sentido aún falta por concluir los procesos judiciales para saber la resolución de sentencia. Sin embargo, es muy prematuro aventurarse a asegurar que estamos ante una cruzada sin precedentes contra la corrupción, los hechos referido son casos aislados expuestos, pues es sabido que las prácticas de corrupción no sólo están enquistadas en Veracruz, Chihuahua, Aguascalientes, Quintana Roo, Chiapas, Nayarit, Oaxaca y Nuevo León, sino más bien están en casi todos los niveles de gobierno, sin excluir al Poder Legislativo ni al Judicial. De hecho, el tema de fondo es que la transparencia y rendición de cuentas debería ser una práctica permanente, independientemente del partido en el poder, del periodo en que se encuentre un gobierno, una legislación y por ende una administración de procuración de justicia.

En ese sentido, la percepción generalizada es que se da un mayor peso a la cuestión política y que precisamente los casos señalados están ligados a los tiempos electorales o cobro de cuentas con las administraciones pasadas.

Si hubiera un Sistema Nacional Anticorrupción funcionando, si la Auditoría Superior de Federación, las contralorías internas de los estados y demás instituciones ligadas a la vigilancia sobre el uso de los recursos financieros que manejan los gobiernos fueran autónomas, independientes, prontas y expeditas en la aplicación de justicia, los casos no deberían escaparse de control, pues de manera natural se podrían llevar procesos de averiguación e investigación más allá de las coyunturas electorales y más allá del inicio o fin de una administración, pues es un hecho que los tiempos en que se emiten recomendaciones distan mucho de los tiempos en que terminan las administraciones; se ha constatado que las resoluciones se pueden alargar tanto como sea posible. Veremos en qué acaban los casos señalados.

Por eso llama la atención la celeridad de los últimos días. En efecto, todo indica que los personajes citados son corruptos, pero ¿por qué hasta ahora se actúa?, ¿por qué no se hicieron las pesquisas cuando había indicios de prácticas de corrupción?, ¿por qué dar tiempo para que al menos en dos casos haya prófugos?, ¿por qué hasta ahora el PRI y el PAN dicen estar preocupados por el uso indebido de los recursos públicos, cuando es de vox populi que varios de sus distinguidos militantes hicieron del servicio público un servicio privado?, ¿o no sabían que en Veracruz había muchas irregularidades desde hace años?, ¿o no sabían de las empresas fantasmas que favorecieron al padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota?, ¿o no sabían que Cesar Duarte podría darse a la fuga? En ese sentido todo apunta que la celeridad está asociada a la coyuntura electoral a que tanto el tricolor como el blanquiazul están sufriendo el rechazo de una ciudadanía hastiada de tanta tranza y que por ende una forma de reivindicarse es evidenciado las prácticas de corrupción de sus adversarios, unos y otros se acusan, unos y otros se defienden, al menos eso es lo que muestran, la tapadera sigue operando.

Indudablemente, la complicidad, el intermediarismo y la reciprocidad son parte de la telaraña que ha construido la clase política, ésta que en general sólo recibe pequeños rasguñitos, pues es un hecho que sigue operando la corrupción a escala nacional, ésta sí lastima y debilita la credibilidad en las instituciones. Mientras esto ocurre deberíamos volver al juego de las adivinanzas, la cereza del pastel antes de las vacaciones. Ver para creer.