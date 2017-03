Exige diputado coordinación en materia de seguridad

El diputados petista, Jesús Portillo Herrera exigió a los presidentes municipales y al titular del Ejecutivo local, Marco Antonio Mena Rodríguez, asumir ya el control y la coordinación de la seguridad pública de la entidad y en caso de que no puedan con ello, realicen los cambios de funcionarios que no han podido abatir los índices delictivos.

En asuntos generales de la sesión ordinaria de este jueves, el diputado sostuvo que los tlaxcaltecas “no podemos seguir viviendo en un clima de incertidumbre ante el aumento alarmante de actos delictivos. Si para el gobierno del estado los dos secuestros que se han suscitado en menos de tres meses, empresarios ejecutados a plena luz del día, ciudadanos quemados, policías ultimados y hasta un presidente de comunidad agredido en su domicilio, son hechos aislados, para el Partido del Trabajo (PT) ese tipo de sucesos no lo son, pues son sinónimo de alerta que deben ser atendidos”.

Ante el pleno, el legislador consideró que existen por desgracia diversos ejemplos que demuestran que Tlaxcala no es la entidad segura que las cifras y los mensajes oficiales pretenden hacer ver, amén de que autoridades municipales, como las de Tlaxco y Zacatelco, prefieren atender actividades turísticas en lugar de la integridad de sus pobladores.

Portillo Herrera consideró que si bien Tlaxcala no puede compararse con otras entidades en donde los niveles de inseguridad son más altos, “no podemos soslayar y quedarnos de brazos cruzados a esperar que las cifras nacionales nos rebasen”.

Ante ello, exigió al mandatario y a los alcaldes cumplir con sus funciones constitucionales y legales en materia de seguridad y “para que tomen las acciones necesarias, al corte de los 100 días de gobierno y, de ser necesario, realicen los cambios de servidores públicos a tiempo, sin miedo, porque pareciera que el rumbo político en materia de seguridad no es el adecuado”.

Por otra parte, el pleno del Congreso rechazó la pretensión del ex magistrado supernumerario del Poder Judicial, Rafael Juárez Castañeda, de recibir no tres sino hasta siete años como haber de retiro como ex integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que “no tiene impedimento constitucional o legal alguno, para ejercer la profesión de abogado que lo caracterizó para ocupar un cargo público de tan alto grado constitucional”.