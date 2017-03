Solalinde: Peña Nieto ya perdió la razón al decir que no hay crisis

“Lo único que me va a parar es un tiro aquí”, apuntó el sacerdote Alejandro Solalinde hacia su frente y reiteró que pese a las amenazas de muerte recibidas, no dejará de denunciar violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción ni delincuencia; es más, consideró que el presidente Enrique Peña Nieto ya perdió la razón o todavía tiene esperanza de que inversiones lleguen a México, al señalar que la crisis solo está en la imaginación.

El también nominado al Premio Nobel de la Paz 2017 y director del albergue para migrantes “Hermanos en el Camino” en Oaxaca, realizó una visita a la capital del estado de Tlaxcala este miércoles, donde se reunió con diversos sectores.

Luego de dictar la conferencia magistral “Migración–Trump 2018” en el auditorio del Sindicato de Telefonistas, organizado por la sociedad civil, Alejandro Solalinde Guerra ofreció una rueda de prensa en la que respondió sobre la reciente amenaza de muerte recibida través de su cuenta de twitter.

Advirtió que de ninguna manera callará ni dejará de decir cosas, pues de no hacerlo otras personas no van a dejar de sufrir. Sin embargo, el pasado martes sostuvo una reunión con Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales de Paz, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, religiosas y sus custodios, para tratar el tema de su seguridad personal.

Miembros de “mi equipo de asesores me preguntaban si todavía estaba en capacidad de poder enfriar algunos temas, yo les dije, como cuáles, el de las víctimas, no; de desaparecidos, no; de las fosas, no; no puedo hacerlo, entonces mientras no los enfríe, el peligro va a existir”.

Se acordó tomar precauciones y cancelar un viaje planeado a rutas donde no había señal telefónica, donde se perdía contacto con algún apoyo, “pero no me pidan que deje de hacer o de hablar como tengo que hablar”.

“Cuando recibo esto (las amenazas), lo tomo en serio porque son personas que tienen capacidad económica y tecnológica. No es una, es un grupo, sí lo tomo en cuenta y tomo precauciones, pero mi vida tiene que seguir como está”.

Enfatizó que es aliado de los medios de comunicación, “han sido para mí como una protección… me queda claro que tenemos dos caminos, el del miedo, el silencio o huir y, el de la transparencia, valentía y afrontar. Yo creo que lo segundo es lo que le toca hacer a México”.

“Me dolió lo que pasó con la periodista Miroslava Breach (asesinada la semana pasada)… y yo iba ir a Chihuahua, ella es un ejemplo como muchos periodistas honestos, por eso no podía ignorar lo que en ese momento pasaba, fue silenciada”.

Hace muchos años perdí el miedo

–¿Teme usted por su vida?

–En cada momento de mi vida, desde hace ya como 12 años, empecé a darme cuenta que estorbaba intereses muy fuertes. En la medida que he ido creciendo como figura pública, he sido más incómodo para los poderes establecidos en general, sea civil, económico, el eclesiástico, pero también para el crimen organizado, para todos ellos sí soy una piedrita en el zapato.

Señaló que a este momento ya despertó muchas conciencias y compartió muchas visiones, “ya –subrayó– les acerqué a un Jesús que no es de devoción, sino rebelde, subversivo, que ama, que es incluyente”.

Por ejemplo –añadió–, “ahorita nadie me garantiza que va a ser la última conferencia de prensa. No sabemos si allá afuera vaya a pasar algo, pero yo lo digo serenamente, hace muchos años perdí el miedo, porque es más fuerte escuchar el dolor e injusticias de la gente en todas partes de la República mexicana”.

“Entre guardar mi vida y arriesgarla por las víctimas, no lo dudo dos veces. Lo que dios me dé ya son horas extras”, agregó el sacerdote, quien durante su estancia en el estado tampoco dejó de reprender al gobierno.

Sobre el señalamiento de Enrique Peña Nieto en el sentido de que la crisis del país solo está en la mente de quienes lo dicen, consideró que el presidente es una persona “que ya no se da cuenta, que ya nadie cree en él. Cómo la va haber teniendo un país como el que tenemos. Si eso no es crisis, entonces no sé qué sea”, cuestionó.

“O una de dos –indicó–, o él ya perdió la razón o tiene que decir eso porque todavía tiene esperanza de que vengan las inversiones en México, como si pudiera él tapar todo el fosario, la violencia contra mujeres, el olvido a los jóvenes y el abandono total para el campo”.

Morena no es el mesías para 2018, pero sí la opción, reitera

En la misma tónica y rumbo a las elecciones de 2018, respondió que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) “es la esperanza, pero no el mesías, porque ya nos hemos llevado chascos con los demás partidos. Sí, no hay otro camino, ni opción, porque hay otros hombres y mujeres valiosas, pero no alcanza el tiempo”.

Aclaró que no es militante morenista, pero insistió en que a ese partido y a su dirigente, Andrés Manuel López Obrador, no se les debe dejar solos, porque de hacerlo “nos vuelven a hacer lo que nos ha pasado con los otros partidos, yo creo que él es una persona honesta y de buenos propósitos, la única que en este momento garantiza el cambio”.

–¿Cree que lo dejen llegar a la Presidencia de México?

–Eso está por verse.

Solalinde Guerra comparó esta época con el año 1994, cuando Luis Donaldo Colosio, candidato priista a la Presidencia de la República, fue asesinado, y observó que está “ahí el peligro de que haya un magnicidio”.

“Si el PRIAN quiere cometer el mismo error que en 1994, podrá hacerlo, pero hay una gran diferencia, en aquel entonces teníamos un pueblo más inconsciente, más dormido, vendido, amenazado y domesticado, ahora es el del gasolinazo para acá, donde las clases medias altas están presentes, donde los empresarios ya se dieron cuenta que otro más de lo mismo, no les va a llevar más que a otra revolución, porque a eso vamos”.

Remarcó que la panista Margarita Zavala no tendría capacidad para gobernar el país, a pesar de que reconoció su calidad humana, “pero nunca se va a independizar de la influencia de su esposo (Felipe Calderón)”.

De otros aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido, dijo que en el caso del ex gobernador Rafael Moreno Valle, “es un gran represor, el góber bala, sería un tirano nuevo”, y a Ricardo Anaya no lo conoce, pero “el pecado original del PAN es que le cuesta trabajo mirar abajo; ellos van para el norte”.

Solalinde Guerra acentuó que es parte de la iglesia, pero no la jerarquía ni funcionario del Vaticano, “que no tenemos por qué respetar estados espurios, corruptos como éste, y que nuestra voz es libre. Que nadie podrá doblegarme, esta jerarquía católica no me podría decir cállate, no digas nada, porque no lo voy a hacer”, advirtió.

También respondió que el alcalde de Veracruz (Juan Manuel Diez) “podrá decir lo que quiera, pero si quiero ir voy a ir cuantas veces necesite, porque soy ciudadano y porque no me puede impedir un derecho legítimo que es el de tránsito; yo voy a ir aunque para él no sea grato”, subrayó Solalinde Guerra.

Reconoció que este tipo de señalamientos en su contra son “focos rojos”, pero prefirió no comparar a México con Colombia en cuanto al tema del narcotráfico, pues opinó que “aquí no se sabe cuál es la división entre el crimen organizado que ha infiltrado en todas las instituciones y el crimen autorizado de los funcionarios”.

Inaceptable Ley de Seguridad Interior: Solalinde

Alejandro Solalinde mostró su rechazo a la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, “porque es inaceptable; es darle al Ejército mexicano más armas para que nos reprima; imagínense, ésta es propuesta por uno de los personajes más oscuros, quizá el más del Grupo Atlacomulco y del PRI, que es César Camacho Quiroz, lo conozco perfectamente, fue del grupo de jóvenes de jornadas de vida cristiana en Toluca, Estado de México”.

Abundó que “nada bueno puede venir de ese personaje y avizoró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está a poco de perder el Estado de México. “Ojalá, porque soy mexiquense y me da vergüenza tener un grupo tan corrupto como ése”, asentó el sacerdote.

La cúpula eclesiástica, el gobierno en turno y el Ejército han sido aliados históricos, aunque reconoció que hay elementos honestos en las fuerzas castrenses. “Pero Peña Nieto quiere agarrarse de ellos porque abajo no tiene base, está solo, solo, y es lo único que lo va a defender, él tiene miedo del pueblo”.

Señaló que su visita a esta entidad, donde sostuvo un encuentro con Olga Tezmol, madre de la niña Karla, desaparecida hace más de un año, le confirma que en todo México se deben hacer cambios. “No sé cuánto tiempo, lo digo como pastor, voy a estar aguantando estas injusticias, narraciones de víctimas que van al gobierno y no les hacen caso”.

Cuestionó que en esta entidad el Instituto Nacional de Migración (INM) “ha sido muy ingrato con los migrantes y debo decirlo, en algún momento también conmigo”, puantualizó.