Recriminaron consejeros del ITE negativa de ampliación presupuestal

Los consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) recriminaron a los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local la falta de atención en su petición de ampliación presupuestal por 34 millones 299 mil 862 pesos, pues sostuvieron que es el organismo estatal electoral con menor presupuesto del país.

Además, fustigaron a los diputados, quienes ya han anunciado que no habrá mayores recursos para el ITE este año, al enfatizar que tienen calidad moral para requerir partidas adicionales, pues es el único organismo del país que ha transparentado el uso de recursos

En sesión de trabajo con la Comisión de Finanzas, la presidenta del ITE, Elizabeth Piedras Martínez sostuvo que es necesario y real la ampliación de recursos, porque “la pasada Legislatura decide otorgarnos 51 millones de pesos, de los cuales 41 millones 741 mil 738 son para partidos políticos y la diferencia, que son 9 millones 250 mil, son para que el ITE pueda funcionar, cantidad insuficiente porque derivado de la reforma político electoral tenemos nuevas atribuciones”.

Agregó que con esos recursos únicamente tendrían dinero para operar hasta el mes mayo y “por eso es que nos vemos en la necesidad de solicitar una ampliación presupuestal de 34 millones 299 mil 862 pesos, que no incluye gastos del proceso electoral extraordinario y la requerimos para dos cosas: 30 millones 555 mil 707 pesos para actividades ordinarias y permanentes del instituto, hemos hecho un ejercicio responsable, austero, para ir ajustando nuestro presupuesto. Hemos reducido nuestros gastos porque sabemos la realidad de Tlaxcala. Mientras que 3 millones 744 mil 154 pesos son para el inicio del proceso electoral ordinario 2017–2018”, sostuvo.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización del ITE, Raimundo Amador García, especificó que en el capítulo 1000 necesitan 23 millones de pesos más para cubrir 13 millones por concepto de laudos laborales, 2 millones para la implementación del Servicios Profesional Electoral, así como 3.5 millones para seguridad social, por lo que recriminaron la falta de apoyo.

Otro de los rubros que destacó el consejero como justificación para la solicitud de incremento presupuestal es el referente a la preparación del proceso electoral de 2018, para lo que se requiere modernizar el sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Sin embargo, el consejero Norberto Sánchez Briones fue quien fustigó a los diputados, al señalar que el ITE ha sido víctima de críticas continuas por la solicitud de más recursos, cuando aseguró que la petición tiene sustento.

Además, Sánchez Briones destacó que el ITE es el organismo electoral que tiene el menor presupuesto de sus pares a nivel nacional y recriminaron que con las mismas responsabilidades, “con un padrón similar al de Aguascalientes, al que le dieron 75 millones 238 mil pesos y a los partidos 42 millones; otro estado es Campeche en donde les dan 123 millones para ejercer las actividades electorales y a los partidos 43 millones, casi similar en Tlaxcala y estoy hablando de los que tienen casi el mismo padrón que nosotros”, anotó.

Además, a manera de reto, el consejero enfatizó que el ITE es un organismo con autonomía financiera, por lo que los poderes Ejecutivo y Legislativo deben respetar el proyecto de presupuesto que presente anualmente el organismo, dijo a nombre de sus compañeros que también recriminaron esa postura.

Consejeros recriminaron, pero sino pueden que se vayan: AAC

En respuesta, el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso, Alberto Amaro Corona anunció que no habrá ninguna ampliación presupuestal para el ITE y les recomendó a los consejeros renunciar al cargo que ostentan en caso de que no puedan hacer frente a la insuficiencia presupuestal.

“Ellos solicitaron una ampliación presupuestal, cosa que no procede porque nos estamos basando en términos de ley…vamos a contestar conforme a Derecho porque no debe haber ningún pretexto para decir que no van a trabajar porque no les va a alcanzar el presupuesto, debemos de entender que es una solicitud de ampliación y no todas las solicitudes se contestan de manera positiva”, apuntó.

El diputado perredista lamentó el amagó que hicieron los consejeros electorales respecto a que la operatividad del organismo estaría en riesgo debido a la insuficiencia presupuestal, porque “es como si hiciéramos una solicitud y dijéramos si no nos autorizan, ya no vamos a legislar, tenemos un compromiso con el pueblo de Tlaxcala y estamos obligados a seguir trabajando de manera permanente”.