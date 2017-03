Dan marcha atrás a la reforma del agua; no se evita privatizar: Morena

El presidente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gabriel Biestro Medinilla, anunció que el partido impulsará la abrogación de la Ley de Agua del estado, para suprimir las disposiciones que permitieron la privatización del servicio en Puebla capital y cinco municipios de los alrededores.

En entrevista con La Jornada de Oriente, dijo que la corrección a la reforma constitucional del 6 de enero pasado, anunciada por el Congreso local, no es suficiente para expulsar al capital privado que asumió el control del recurso hídrico en la zona metropolitana desde 2014.

La concesión del agua en los municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Amozoc y Tlaltenango se entregó a la firma Concesiones Integrales, mejor conocida por su nombre comercial Agua de Puebla para Todos, la cual es controlada por el empresario salinista Juan Diego Gutiérrez Cortina y sus hijos José Miguel, Juan Diego e Ignacio Gutiérrez Sainz.

“Esta empresa familiar no ha resuelto los problemas”, critica

“La privatización del agua no ha resuelto los problemas, esta empresa familiar no ha resuelto los cobros excesivos, no ha bajado las tarifas, no ha mejorado la calidad del agua ni siquiera ha mejorado el servicio, entonces no ha servido para nada”, sentenció Gabriel Biestro.

Antes de encabezar el Foro en Defensa del Agua que se realizó la noche de ayer en las oficinas estatales de Morena, refirió que el ingreso de la iniciativa privada fue posible gracias a la Ley de Agua del estado que aprobó el Congreso local el 31 de diciembre de 2012.

Es necesaria la sustitución de esa normativa por una nueva que defienda la participación del sector público en la prestación del servicio, destacó el líder de izquierda.

En esa lógica, consideró que la administración del recurso hídrico en la zona metropolitana tiene que regresar al organismo público Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap).

“Cuando entra un particular tiene como finalidad convertir el servicio en un negocio rentable, deja de convertirse en un servicio para todos, porque el empresario da preferencia, obviamente, a quien pueda pagarlo y a quien le pueda generar utilidades”, agregó.

Morena echará mano de sus diputados estatales y federales

Gabriel Biestro anunció que impulsará la abrogación a través del diputado estatal Julián Peña Hidalgo, quien es militante de Movimiento de Regeneracion Nacional y coincide con el partido en luchar contra la privatización del servicio.

Anunció que también subirá el tema a la Cámara de Diputados a través de los legisladores poblanos Rodrigo Abdala Dartigues, Miguel Alva y Alva, así como Blandina Ramos Ramírez.