Cuando se de marcha atrás a la reforma que privatiza el agua, retiraremos controversia: José Juan Espinosa

El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, anunció esta mañana que una vez se apruebe la reforma a la Fracción 6 del Artículo 12 Constitucional como anunció el Congreso de Puebla, su gobierno también dará marcha atrás a la controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la privatización del agua en el estado.

Ya no habrá Litis ni necesidad que la Corte se pronuncie al respecto, a raíz de esta nueva reforma que satisface estrictamente en términos jurídico lo que presentamos en materia de controversia en febrero pasado, aclaró.

La postura fue dada a conocer esta mañana en una rueda de prensa en la fuente de San Miguel, en el zócalo de Puebla, donde estuvo acompañada por integrantes de su cabildo y del movimiento ciudadano contra la reforma privatizadora.

José Juan Espinosa Torres dijo que esto se logró gracias al esfuerzo de miles habitantes del estado y de la participación de una docena de ayuntamientos, que a través de sus Cabildos promovieron su controversia constitucional.

Sin embargo, aclaró que no es una derrota del gobierno del estado sino un triunfo para los ciudadanos, luego de las descalificaciones en contra del movimiento que encabezó.

El esfuerzo y la unidad entre habitantes de las regiones hizo posible que por la vía pacífica se lograra que el Congreso rectificara la reforma, y que a partir del nuevo texto se ajuste a lo que dicta la Carta Magna vigente, destacó.

Además acotó que es de bien nacidos reconocer que el gobernador Antonio Gali Fayad está rectificación su postura.

En su intervención, reconoció públicamente la apertura del gobernador Antonio Gali Fayad, quien fue capaz de escuchar, rectificar y solicitar al Congreso de Puebla las correcciones a la reforma al Artículo 12 Constitucional.

El presidente municipal dijo que el mandatario estatal atendió la inquietud ciudadana y de un grupo de ayuntamientos que se protegió legalmente para impedir la privatización del servicio de agua en sus localidades.

Como muestra, destacó, el Congreso dio marcha atrás a la reforma privatizadora aprobada el pasado 6 de enero.

José Juan Espinosa expuso que con atención analizó el nuevo texto constitucional que en las próximas horas aprobará la legislatura local, “y a nombre del gobierno de San Pedro Cholula nos queda claro que de incorporarse el segundo párrafo de la Fracción 6 en los términos que dio a conocer el diputado Jorge Chedraui quedamos satisfechos”.

Sobre la continuidad de los foros, dijo que se llegaron a dos acuerdos: reformar la constitución del estado y proponer un nuevo andamiaje jurídico respecto a la Ley de Aguas del Estado que garantice la no privatización del servicio público.

Por lo anterior, manifestó que en los próximos días buscarán garantizar una nueva Ley de Aguas que de forma clara y puntual garantice la no intromisión y no lucro del servicio, no sólo en el municipio de Puebla sino en toda la entidad.

Concesiones Integrales se irá de San Pedro Cholula

A partir de la nueva redacción del texto de la reforma privatizadora, el alcalde de San Pedro Cholula dio un ultimátum a la empresa Concesiones Integrales SA de CV para salga de las juntas auxiliares de Manantiales y Momoxpan.

Dijo que en lo que le corresponde a San Pedro Cholula estará en la disposición a sentarnos a trabajar con el gobernador para que la firma se vaya del municipio antes del 1 de mayo, sin necesidad de recurrir a recursos jurídicos.

Actualmente, Espinosa Torres precisó que la empresa participa en los municipios de n Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula, Coronango y en la capital del estado.

Como alcalde declaró que se enfocó a la defensa de la autonomía municipal y en ese sentido informó que seguirá trabajando de la mano del gobierno del estado, a fin que una empresa no lucre con el servicio público.

La vía para resolver este problema se debe dar por la vía administrativa y no jurídica, consideró que no es necesario acudir a los tribunales para sacar a Concesiones de Cholula, argumentó.

Además demandó que los pozos comunitarios sigan siendo administrados por el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Cholula (Sosapach).

No tenemos por qué pagarle a una empresa privada, pero en términos de un convenio leonino que se heredó de la pasada administración, la empresa debe salirse del territorio de San Pedro Cholula, advirtió.

A partir de ahí dijo que harán las inversiones necesarias para el saneamiento del agua en el municipio, a través de una relación directa con el gobierno del estado, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero no con una empresa.