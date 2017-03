Sin facultades inició el Congreso proceso contra Eduardo Rivera: Defensa

El Congreso de Puebla inició un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades contra el ex presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez, pese a que su facultad para imponerle sanciones prescribió el año pasado, de acuerdo con un análisis realizado por el equipo jurídico del ex edil del PAN en poder de La Jornada de Oriente.

En el estudio, la falta de atención al periodo de prescripción se suma a una lista de 24 violaciones al debido proceso identificadas en el actuar no solo del Congreso, sino también de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que representan “una violación sistemática de los derechos humanos” de Rivera.

El procedimiento administrativo ya se encuentra bajo revisión del juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo, de Trabajo y de Juicios Federales, Alfonso Ortiz López, gracias a un juicio de amparo que promovió el ex alcalde –hoy delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN en el estado de México– por la falta de cumplimiento de los plazos.

Incurren el Congreso y la ASE en un desvío de poder

Eduardo Rivera, quien ha denunciado una persecución política en su contra por parte del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, enfrenta un Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) por la fiscalización de recursos de su última cuenta pública como alcalde, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Para los asesores jurídicos, el IPADR quebrantó el artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla donde se establece que las facultades para imponer sanciones administrativas prescriben en tres años.

Aunque los diputados aprobaron la acción contra Rivera por mayoría de votos el 15 de diciembre del año anterior, el procedimiento comenzó hasta que éste se le notificó el 6 de enero de 2017, es decir, cuatro años después de los hechos que son objeto de observaciones, de acuerdo con los abogados.

Ante esa situación, concluyeron que el Congreso y la ASE han emitido actos de “desvío de poder”, consistente “en la notoria arbitrariedad o desproporción en el ejercicio de la facultad concedida”.

Los diputados nunca conocieron los fundamentos del IPADR

En el análisis jurídico también se señala que el procedimiento administrativo contra Rivera carece de fundamento, ya que éste sólo puede iniciarse después de analizar documentalmente las pruebas que así lo demuestran. “En el presente asunto se emitió un decreto sin que los legisladores tuvieran conocimiento de los documentos que supuestamente sustentan las irregularidades”.

Además, se acusa a la ASE de pretender fincar una responsabilidad a Rivera bajo el argumento de que no aportó documentos en la etapa de fiscalización para comprobar las presuntas inconsistencias detectadas en su cuenta, pero cuando la auditoría requirió más información al panista él ya no se encontraba en el ayuntamiento.

En esa lógica, los asesores del ex edil apuntaron que “la fiscalización se debe dirigir a las instituciones, en este caso al ayuntamiento, no a ex servidores públicos”, por lo que la responsabilidad de proporcionar mayores datos ya no recaía en Rivera, sino en el ayuntamiento.

Asimismo, indicaron que toda fiscalización debe concluir con un informe final, el cual tiene que entregarse al sujeto obligado antes que al Congreso del estado, situación que incumplió la auditoría del estado.

También detallaron que los recursos federales ejercidos por el municipio de Puebla en 2013, que son objeto de observaciones de la ASE, ya fueron materia de revisión y aprobación por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Cámara de Diputados. “Las autoridades estatales carecen de competencia constitucional para fiscalizar recursos federales y lo han pretendido realizar para el ejercicio 2013”.