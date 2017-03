Recibe la galería La Miscelánea de Unarte el trabajo reciente de Adrián White

Métodos de ausencia es el nombre del proyecto de Adrián White Naude (Puebla, 1983) el cual parte del vacío y construye la exposición como un contenedor de reflexión en torno a una investigación: las posibilidades de bidimensionalidad y tridimensionalidad del dibujo.

En el marco de las actividades culturales del semestre de primavera 2017 de Unarte, la inauguración de esta muestra será este jueves 30 de marzo a las 19 horas en la galería La Miscelánea de dicha universidad.

Su propuesta formal se refleja en el uso de sombras que destruyen y al mismo tiempo construyen, por medio de capas, cada dibujo que se presenta.

Asimismo, se evidencian en el señalamiento que el artista hace sobre fracturas perimetrales de las piedras por medio de la utilización de hoja de oro.

Destaca que este proyecto ha sido desarrollado por el artista en los últimos dos años.

Luego de su apertura, la muestra permanecerá en la galería ubicada en Acatlán número 81 de la colonia La Paz, hasta el 6 de mayo.

Entre las exposiciones individuales de Adrián White destacan: La Memoria de los Materiales, Galería José Lazcarro; Tales of duende: Two Steps Forward, One Step Back, Utsav Mandir Performance Space, India y Tales of duende: The Black Drop, Gaffa, Australia.

Ha obtenido reconocimientos como becario en el Programa de Becas de Innovación Artística IMACP (categoría de Nuevos Formatos Artísticos, 2015), Painting Outstanding Achievement Award (Savannah College of Art and Design, 2007) y Emerging Artist Fellowship (Global Arts Village, India, 2007).

Su trabajo forma parte de University of California, University of Miami, y Kahle-Austin Foundation.