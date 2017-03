Sin cambios, en la forma de gobernar en Tlaxcala: Isidro

El Movimiento Antorchista reveló que sus esperanzas de un cambio en la forma de gobernar la entidad, en la administración encabezada por Marco Antonio Mena Rodríguez, se han visto frustradas, pues hasta el momento no han sido atendidas sus demandas y todo se ha quedado en el discurso.

Incluso, a través del dirigente estatal de esta organización, José Orlando Isidro Ramos, manifestó su incertidumbre sobre la eficacia de la gobernanza que pretende aplicar Mena Rodríguez, pues advirtió que este sistema de administración política y pública ya se aplicó en la Ciudad de México y no dio buenos resultados.

“La gobernanza no es nueva teóricamente, ya es aplicó en la Ciudad de México por las izquierdas y fueron muy pocos los resultados. En Tlaxcala, se hicieron los foros, se está elaborando el Plan Estatal de Desarrollo, pero la verdad, no se atienden las demandas, cuando una parte se atiende no se atiende a todo”, comentó.

Reconoció que a nivel estatal, el Movimiento Antorchista sí proyectó “muchas expectativas, en algún momento pensamos que la nueva administración iba a ser un cambio de forma de gobernar, yo no diré que un gobierno que atienda todas las necesidades porque son muy grandes y además de años”, pero no ha sido así hasta el momento.

Isidro Ramos expuso que las expectativas que tenía la organización eran con relación a que se pudieran abrir vías, mesas de diálogo, alternativas y plazos para que la administración estatal dé respuestas a las demandas que tiene el antorchismo tlaxcalteca, las cuales no fueron atendidas por el ex gobernador Mariano González Zarur.

Una política cerrada no es forma de gobernar

“La verdad es que el anterior gobernador tomó una posición muy difícil, muy dura, cero atención a las demandas del pueblo, cero atención a las organizaciones, muy difícil para sacar adelante las cosas por lo que las problemáticas se acentuaron”, abundó el dirigente antorchista.

Indicó que entre las principales demandas que tiene el Movimiento Antorchista hacia el gobierno del estado es que se asignen las claves a tres bachilleratos que fueron fundados por la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fnerrr) y la construcción de la casa del estudiante.

“Una política cerrada no es la solución a los problemas tan lacerantes que tiene la población, y en ese sentido nosotros sí sentamos muchas expectativas, pero con el paso de los días nos hemos dado cuenta que se queda en el discurso el cambio, hemos visto que se abrieron foros, que también creímos que en algún momento esto pudiera sentar una nueva política”, aseveró.