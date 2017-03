En Puebla, la Fiscalía utiliza la tortura como método de investigación: Comité Cerezo

La tortura en México es generalizada, se ejecuta más en el sureste del país y con mayor ahínco en los estados en donde se quiere simular un ambiente de seguridad, como es el estado de Puebla.

Así lo señaló Héctor Cerezo Contreras, integrante de la organización de derechos humanos que lleva su apellido, pues se fundó por su familia cuando él y sus dos hermanos fueron torturados y privados de la libertad entre 2001 y 2009, supuestamente por hacer explotar tres cajeros bancarios en la Ciudad de México, hecho que nunca se comprobó.

A partir de su excarcelación, los hermanos Cerezo se han dedicado a documentar casos de violaciones a derechos humanos, presos políticos, y casos de tortura, como les sucedió a ellos.

De visita en la ciudad de Puebla, Héctor Cerezo comentó que la aplicación de la tortura se utiliza ahora como un método de investigación policiaca, en la que mientras más detenidos se consigan, mayor efectividad puede tener una investigación de parte de la Fiscalía General del Estado.

Lo peor de aplicar un martirio contra las personas, dijo, es el nivel de impunidad contra los casos de tortura. Y en Puebla no se conoce algún caso de alguna persona que este purgando una condena por la aplicación de la tortura, señaló en entrevista con La Jornada de Oriente.

Al no haber un castigo a los que están perpetrando la tortura, el mensaje que se manda es que pueden seguir cometiendo y no hay ninguna consecuencia. Algunas veces sólo se queda en alguna recomendación de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), o de las Comisiones estatales. Pero los gobiernos por lo regular no la aceptan completamente o la aceptan a medias. Pero lo más importante es que no existen consecuencias legales, dijo el activista.