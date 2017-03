Moreno Valle traiciona al PAN en el Estado de México; ya lo hizo en otros estados: Micalco

El ex dirigente del PAN en Puebla Rafael Micalco Méndez convocó al partido a nivel nacional a no fiarse del respaldo público que el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas dio la candidata Josefina Vázquez Mota en el Estado de México la semana pasada, porque tras bambalinas traiciona a Acción Nacional al opera la elección a favor de una fuerza política diferente.

Además, censuró el comportamiento de la esposa de Moreno Valle, Martha Érika Alonso Hidalgo, como secretaria General del albiazul a nivel estatal, pues la acusó de promover la expulsión de 73 militantes por el simple hecho de no coincidir con el proyecto político de su marido y con la finalidad de allanarse el camino como aspirante a Casa Puebla para el 2018.

Mejor que deje la secretaria General que es para otras cosas y no para estar persiguiendo a panistas que piensan diferente al Comité Directivo Estatal (CDE), demandó en conferencia de medios.

Adriana Dávila es testigo de la traición de Moreno Valle en Tlaxcala, apunta

Micalco señaló que no sería la primera vez que Moreno Valle traiciona al partido tras asegurar que lo apoyaría en un proceso comicial y como prueba refirió las declaraciones de la ex abanderada a la gubernatura de Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, quien demandó sanciones para el ex mandatario poblano el viernes pasado.

Adriana se va duro contra él (Moreno Valle) porque operó para el PRD (en la elección de 2016). Ante esto yo no dudaría que en el Estado de México esté apoyando a un partido diferente al PAN, enfatizó.

En esa lógica, acusó al aspirante a la presidencia de caer en un doble discurso al respaldar los procesos de expulsión iniciados por su esposa en el Comité Directivo Estatal contra los militantes que apoyaron el registro de la ex albiazul Ana Teresa Aranda Orozco como candidata independiente a la gubernatura en 2016, mientras él ayuda a los adversarios del partido a ganar en otras entidades.

Además, recordó que en 2012, cuando llevaba un año como gobernador, fundó el partido estatal Compromiso por Puebla (CPP) a través de operadores.

“Es el doble discurso que han manejado durante años”, destacó el ex dirigente partidista, quien también coordinó a la bancada de diputados federales panistas de la entidad en la legislatura pasada.

El grupo político del ex gobernador genera “molestia” y “escozor” en el PAN

Aseveró que el grupo político de Moreno Valle va generando “molestia” y “escozor” en el instituto político a nivel nacional, no sólo por los actos de simulación, sino también por la persecución que ha emprendido contra liderazgos tradicionales como el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien enfrenta un inicio de procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en el Congreso de Puebla por su cuenta pública 2013.

Sin embargo, aclaró que Rivera no es el único que padece la represión del morenovallismo pues a la lista se suma el ex dirigente estatal Juan Carlos Mondragón Quintana, el ex senador Humberto Aguilar Coronado y él mismo.

“Las cosas no se hacen así, se hacen con diálogo, argumentos, convenciendo a la gente, no persiguiéndola”, indicó Rafael Micalco al tiempo de aclarar que no tiene miedo al grupo político del ex gobernador pese a las versiones extraoficiales de que podrían iniciarle una acción penal por el manejo de recursos públicos como presidente del CDE.