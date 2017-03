Los caminos de la vida no son como los de arriba

Una guerra cae sobre el pueblo mexicano, atenta contra la vida digna de todas y todos los pobres, explotados, oprimidas, discriminados, y excluidas. Ante ella muchas comunidades y organizaciones se rebelan contra el despojo de bienes comunes y la destrucción de derechos en lo económico, social, político y cultural que atenta contra la vida digna de todas y todos los pobres, explotados, oprimidas, discriminados, y excluidas.

Los caminos, estrategias y acuerdos para resistir y rebelarse de esas comunidades van forjando o consolidando movimientos populares que se salen del cerco del sistema de dominación vigente.

El sistema está desprestigiado en sus alturas por sus actos: la presidencia y el equipo de corruptos gobernantes sometidos a las empresas; los diputados y senadores lastres que paga el pueblo; el injusto poder judicial; los aparatos de la militarización y la delincuencia de las instituciones y de los cárteles del crimen que crecieron como su sombra; finamente, la llamada partidocracia o clase política que se amolda a la acumulación por explotación y por despojos que realizan las grandes empresas locales y extranjeras, los gigantescos bancos, los medios mercantiles de la mentira y el terror sobre las mentes de sus espectadores.

Menos gente cree que desde arriba haya salida a la fábrica de pobres, a las muertes de tantas y tantos de todas las edades, a las desapariciones y a la expulsión masiva de generaciones como migrantes, como base del trabajo esclavo, de las redes de prostitución y del crimen.

Con el reciente gasolinazo y con la sumisión del gobierno y sus partidos ante los agravios del imperio ahora en el turno de Trump, quedó claro que tampoco son capaces detener la desigualdad extrema, el desmantelamiento de las empresas y los servicios públicos, el galopante peso de la deuda externa e interna sobre cada peso, la devaluación de la moneda, los recortes al gasto social y la destrucción del medio ambiente.

Los movimientos de los pueblos organizados en el Congreso Nacional Indígena, alentados en su historia y la experiencia de construcción de autonomías que inició el levantamiento zapatista en Chiapas recorren los territorios del país, plantea rehilar las resistencias, desmontar el poder desde abajo y constituir un Concejo Indígena de Gobierno, realizando además una campaña durante las próximas elecciones de 2018 con una candidata independiente, una mujer indígena vocera de los pueblos y comunidades. Igual, se ha iniciado una campaña propuesta por el zapatismo en apoyo a la resistencia de los migrantes contra el racismo, las deportaciones y la muerte a la que se les somete en Estados Unidos, en México y en el mundo; para ello trabajan las redes de la Sexta nacional e internacional.

Además, fuera del sistema de dominación y sus partidos, han surgido prácticas articuladoras desde la lucha contra megaproyectos, la defensa contra la represión, la construcción de autonomías y proyectos económicos, sociales y culturales propios, hasta las expresiones culturales, ambientales, de género y generacionales. En regiones y sectores marchan fuerzas sociales a su ritmo, con su identidad y maneras de pensar diferente, pero que coinciden en resistir y repudiar al mismo enemigo, el sistema capitalista de producción dominación y depredación, así como las formas del patriarcado y del racismo que fortalecen esa violencia contra la vida.

Destacan las acciones de los padres y madres de los 3 muertos y 43 desaparecidos de Ayotzinapa desde septiembre de 2014, crecidas con la auto-búsqueda de desaparecid@s de muchas familias y compañeros en este país. Permanece la lucha de maestros enriquecida como lucha popular con cada vez más asambleas comunitarias que romper con el gremialismo. Persiste la lucha contra feminicidios y violencias machistas y homofóbicas; se fortalece la organización de trabajadores de empresas y servicios públicos, así como trabajadores de los medios libres y de paga.

También hay propuestas que sobreviven al oportunismo como la Nueva Constituyente Ciudadana surgida por iniciativa del obispo Raúl Vera. Y se forja independiente la red de comunidades y trabajadores con los puentes promovidos por la Casa de los Pueblos-México.

No hay impedimento que nos separe a los movimientos que resisten y se rebelan, si superamos los afanes de algunas corrientes o direcciones, que quieren espacios dentro del sistema de dominación y se montan con corporativismo, caudillismo y clientelismos. La convergencia de los caminos del pueblo organizado, será posible al respetar a los diversos sin perder nuestras identidades, al vernos trabajando, apoyarnos recíprocamente, actuar junto a los pueblos de Nuestra América y el mundo por la libertad y la emancipación.

Insistimos: NO NOS REPRESENTAN*

¿Quiénes?

Gobierno, partidos, diputados, senadores, gobernadores, burócratas de las centrales de control de obreros, campesinos, colonos, los grandes medios mercantiles de la mentira y la manipulación, las cámaras empresariales y todos los que desde arriba los infiltrados abajo hacen la guerra a las y los explotados, oprimidos y excluidos.

¿Por qué?

1. PORQUE TENEMOS MEMORIA Y PENSAMOS CON CABEZA PROPIA.Los conocemos como gobernantes, partidos paleros o hechos para contener y dividir las luchas del pueblo trabajador, líderes vendidos, explotadores, mafiosos, machistas, racistas, represores y un largo etcétera. Tenemos memoria de sus promesas no cumplidas de solución a los problemas de comunidades, pueblos y trabajadores, de sus engaños para cambiar por un voto o una ilusión en su intervención clientelista el poder real de autogobernarnos, ese que emana del pueblo organizado cuando él lo ejerce. Porque estamos aprendiendo, informándonos, intercambiando experiencias y evaluando nuestras luchas y la capacidad de nuestras fuerzas que nos hace tener pensamientos propios y construir culturas independientes.

2. PORQUE NO ACEPTAMOS QUE NOS ORGANICEN DESDE ARRIBA O DESDE AFUERA, Nosotr@s NOS AUTOORGANIZAMOS Y SOLO NOSOTR@S DECIDIMOS.Los de arriba nos han organizado y aún lo pretenden, para someternos a sus intereses, nos convocan para servirles como votantes o como acarreados, nos organizan para aceptar el despojo, la pérdida de derechos y el uso de su fuerza violenta para acallarnos y no defender lo que nos pertenece.

Pero ya crecen las organizaciones con raíz en nuestras necesidades y aspiraciones, ya sabemos que no los necesitamos para elaborar proyectos y para gobernarnos sin despotismo, violencia, ni corrupción. Hemos aprendido que No los necesitamos, y estamos dispuestos a No obedecerlos. En varias regiones hay comunidades y municipios autónomos, organizaciones sindicales, campesinas e indígenas que se mandan así mismas, grupos de justicia y defensa que se valen de la legitimidad de que lo más seguro es ser un pueblo preparado para resistir y capacitado para que la justicia sea en beneficio de los siempre dañados por los de arriba.

3. PORQUE LA SOLUCIÓN DE NUESTROS PROBLEMAS Y LA GESTIÓN DE NUESTROS PROYECTOS ESTÁ EN NUESTRAS MANOS. LOS EXPERTOS O LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA NO SON LOS CONDUCTORES DE NUESTRO DESTINO, NO QUEREMOS DEPENDER DE ELLOS. No aceptamos sus megaproyectos, ni a su asistencia miserable a cambio de votos o de silencios. Tampoco creemos que sólo los expertos y los funcionarios tengan saberes y conocimientos, si son gente del pueblo y con él colaboran, bienvenidos; pero el pueblo piensa, se auto organiza y decide por él mismo para resolver sus problemas y corregir sus errores con creatividad y entusiasmo.

4. PORQUE LOS DE ARRIBA GOBIERNAN PARA Y POR LOS DE ARRIBA, NOSOTROS NO QUEREMOS GOBIERNOS OPRESIVOS QUEREMOS AUTOGOBERNANOS: PENSAR, DECIDIR Y ACTUAR CON AUTONOMÍA. LA META ES LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS. La decisión en cada casa, barrio, comunidad, escuela, centro de trabajo, de salud y cultura, organización social y política está en nuestras manos. Eso es autodeterminarnos, definir nuestra vida y sus caminos.

5. PORQUE SABEMOS QUE ARRIBA DESTRUYEN Y REPRIMEN, NOSOTROS CONSTRUIMOS Y DEFENDEMOS EL BIEN COMÚN Y LA VIDA DIGNA. Construimos y nos defendemos desde abajo y desde ahora autonomías, economía solidaria, autodefensa, cultura y defensa del ambiente basados en la soberanía del poder del pueblo.Ya somos algunas y algunos, nos encontramos en la acción y en el diálogo, articulamos en red de asambleas y colectivos, seremos no solo más sino una fuerza social que pase de la defensa de los bienes comunes a romper con el sistema capitalista, patriarcal, racista, excluyente y depredador. La liberación es obra de mujeres y hombres libres, organizados para vivir en la lucha.

* Artículo en Revista Comunera 19, marzo de 2017 parte de la ponenec en el Foro de los pueblos contra la privatización del agua, Coronango Puebla

www.elzenzontle.org

zenzontle@elzenzontle.org

zenzontle2004@gmail.com