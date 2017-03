Los aforismos en la medicina

La palabra aforismo proviene del griego “aphorismós” y éste de “aphorizein”, que quiere decir definir o separar. Actualmente se considera como una afirmación, declaración, sentencia o pronunciamiento que, en una forma concisa y breve, expresa la verdad induciendo reflexión y aprendizaje.

Se atribuye al médico griego Hipócrates (460–370 antes de nuestra era) el primero en utilizar este término, planteando una serie de proposiciones relacionadas a las características de las enfermedades, el diagnóstico, sus síntomas, sus signos, aspectos curativos e incluso preventivos. Tiempo después, el concepto sería aplicado a otras ciencias para culminar con su generalización a una cantidad infinita de principios. Sin embargo, las academias y los centros de enseñanza universitaria, recurrían frecuentemente a la memorización de aforismos que en muchas ocasiones, incluso poéticamente, brindaban enseñanzas que no podían ser trasmitidas de otra forma.

Las universidades actuales desgraciadamente han abandonado esta práctica; circunstancia que “enfría” el conocimiento y lo convierte en algo pesado, fastidioso, tedioso y hasta aburrido. Definitivamente la nueva escuela de medicina va perdiendo su sentido, digamos, romántico. Pero lo más catastrófico es que, la introducción de bancos de preguntas en los exámenes, condicionan que el nuevo estudiante de medicina se aprenda de memoria las respuestas a interrogantes, en una forma tan automática que difícilmente inducirán posteriormente la reflexión. Considero que se puede retomar la costumbre de enseñar por medio de aforismos. Citando un ejemplo, el médico francés Marc–Antoine Petit, solía dar un “Discurso de Apertura de los Cursos de Anatomía y Cirugía” en el famoso hospital Hôtel–Dieu de Lyon, en Francia. Lo transcribo completo por la belleza de su contenido: la anatomía es la antorcha del médico y debe alumbrar sus primeros pasos. Antes de querer reencauzar por el buen camino a la naturaleza extraviada, es preciso conocer el curso que ella sigue cuando se entrega armoniosamente a sus movimientos; es necesario saber qué órganos emplea para su ejecución, qué correspondencia establece entre ellos, qué cambios se producen por acción de las pasiones y los progresos de la vida. La mano que recorre las superficies debe saber distinguir sin vacilaciones las partes que se ocultan bajo el espesor y empuñando el doloroso acero, trazar con precisión la vía a seguir para ser útil y benefactora. El estudio es largo, fastidiosos sus elementos y asustan a veces los objetos de sus trabajos; pero cada paso que se da, desarrolla un nuevo interés, ensancha el círculo de las ideas, aumenta el placer de sentirse vivir, pues sin duda nadie contempló jamás sin emoción el órgano que palpita en su seno o el que es cuna de su pensamiento. En esta alocución, prácticamente se puede sentir que el maestro Petit invitaba, por medio de una verdadera arenga de lucha, para enfrentarse a una de las materias, inicialmente más árida de la medicina, pero a la larga también más fructífera. Cada punto marca un verdadero aforismo que invita al estudio y al aprendizaje. Si como estudiantes, nos dijeran al ingresar a la escuela que: “Además de aspirar a ser un buen médico, antes se debe querer, ser un médico bueno”, se incitaría a un desarrollo profesional más humanista que mercantilista.

Los hábitos del mundo moderno nos hacen olvidar lo que mencionaba el Dr. L.E. Hinckle: “Las personas susceptibles, se enferman con mayor frecuencia durante los periodos en que ocurren cambios significativos en sus vidas”. Y también, como decía B. Lown: “Muchos malestares dependen de las tensiones y frustraciones de la vida, más que de las enfermedades”.

Todos sentimos que la medicina está en crisis. Crece el número de especialistas siendo que la actualidad, demanda más médicos generales bien preparados, antes que médicos expertos en áreas precisas. Esto se expresa claramente en un aforismo anónimo: “Escoja el especialista y usted escoge su enfermedad”. Pero en lo particular, aunque podría llenar páginas y páginas de frases llenas de sabiduría que son un legado invaluable de médicos que transmitieron a la posteridad una sapiencia maravillosa, siempre me he dejado seducir por un aforismo de Blas Pascal que encontré en las primeras páginas de un, ya viejo libro de Medicina Interna al que, todavía recurro con pasión para tratar de entender aspectos médicos básicos, que nunca perderán validez. Sobre la limitación del saber y con proselitismo a favor de la medicina general, cabe sentar: “Como quiera que no se puede ser universal y saber todo lo que se puede llegar a conocer acerca de la totalidad, es preciso limitarse a saber un poco de todo. Además, es mucho más hermoso saber algo de todo, que saberlo todo de una sola cosa”.

