La Bella y el desdichado que babea por ella…

La pregunta de moda es ¿Ya viste La bella y la bestia?; y “ay” de aquel que (tímidamente) conteste “No…”, porque la crucifixión es inmediata. Yo la vi ya dos veces, como desempance de todo lo conocido en el 32 Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que para mí tuvo sus altas y sus bajas tanto dentro como fuera de la sala de proyecciones. Cuando uno piensa en versiones cinematográficas del cuento de Jeanne–Marie Leprince de Beaumont –La bella y la bestia– fundamentalmente recuerdas dos: si eres un cinéfilo de cepa (y añoso, he de decir), lo que te viene a la cabeza es el clásico de 1946 dirigido por Jean Cocteau, con Josette Day y Jean Marais en los respectivos roles protagónicos, filmada en un evocativo blanco y negro. Pero si eres un millenial, o “pre” al menos, lo que tú conoces –y te en–can–tó– es la cinta animada de Disney, realizada en 1991, que en su momento obtuvo las estatuillas a mejor música original y a mejor canción. Sobra decir que el tratamiento de esta segunda fue el de un musical.

La versión 2017 de La bella y la bestia, dirigida por Bill Condon, es también un musical, lujoso (but of course), pero esta vez con actores de carne y hueso. La linda Emma Watson interpreta a Belle, la joven dispuesta a sacrificarse por su padre, mientras que Dan Stevens encarna a la bestia, que bajo su monstruosa apariencia en realidad es un príncipe, transformado por un hechizo. Además, el cast se completa –y se “adorna”– con nombres sumamente sólidos: Kevin Kline (Maurice), Emma Thompson (Mrs. Potts), Ewan McGregor (Lumiere), Ian McKellen (Cogsworth), quedando para Luke Evans y Josh Gad los roles de Gastón y Lefou, respectivamente. En un balance, esta nueva La bella y la bestia es en general satisfactoria, sin que su estatura sea mayúscula. Se beneficia desde luego de la extraordinaria presencia de Emma Watson –a mi juicio una Belle perfecta– y de sus canciones superlativas; en especial de Beauty and the beast, de Belle, y de Be our guest, que ya habíamos disfrutado en la versión animada.

La verdad no hay mucho de nuevo en la película de Condon; pero lo que está, conocido y todo, tiene fuerza visual y magnetismo suficientes como para absorber nuestra atención y anclarnos frente a la pantalla. En resumen, una delicia; porque sí, también hay delicias “irregulares” que no por eso dejan de serlo. Plagada de momentos especiales, me quedo con uno específico, de apenas un instante: ese en el que Belle, en el tramo final de su baile en pareja, se inclina para hacer una dulce, sincera reverencia a la bestia; es decir, al pobre desdichado que babea por ella… Un momento de honda, genuina y agradecible ternura, aunque provenga de un cuento de hadas. Habrá quien diga que la vida real ya no es así; pues peor para la realidad entonces. En fin, gracias a Disney –de nuevo– por otra gratísima Beauty and the beast, que ojalá todos vean (y de ser posible, más de una vez).

Y bueno, como cereza del pastel –y porque los escribanos también tenemos nuestro corazoncito– aquí les dejo la letra de la hermosísima pieza titular, Beauty and the beast. Digo, en especial para los que no tienen internet, o prefieren no navegarla, o perdieron su apantallante iPhone. Disfrútenla: Tale as old as time / True as it can be / Barely even friends / Then somebody bends / Unexpectedly – Just a little change / Small to say the least / Both a little scared / Neither one prepared / Beauty and the beast – Ever just the same / Ever a surprise / Ever as before / Ever just as sure / As the sun will rise – Ever just the same / Ever a surprise / Ever as before / Ever just as sure / As the sun will rise – Tale as old as time / Tune as old as song / Bitter sweet and strange / Finding you can change / Learning you were wrong – Certain as the sun / Certain as the sun / Rising in the east / Tale as old as time / Song as old as rhyme / Beauty and the beast – Tale as old as time / Song as old as rhyme / Beauty and the beast…

