CGE: se han presentado a verificar 33 mil vehículos en las Uccas

El titular de la Coordinación General de Ecología (CGE), Efraín Flores Hernández informó que en lo que va del año se han presentado a verificar 33 mil unidades, pero en 3 mil casos se abortó la solicitud y en 4 mil 500 no pasó la prueba de emisión de gases.

Además, dijo que a la fecha solo tres de las 30 Unidades Ciudadanas de Calidad Ambiental (Ucaas) no operan, debido a que realizan adecuaciones a sus instalaciones y cuando las terminen ya podrán funcionar de manera normal.

Sobre las verificaciones, detalló que ahora cuando se va a la Ucca se hace una revisión visual de manera preliminar sobre la emisión de gases y si ésta es alta, automáticamente se le dice al automovilista que no pasa y que mejor revise la unidad para no hacer el trámite de manera innecesaria.

Mientras que en el caso de las 4 mil 500 verificaciones que fueron rechazadas, mencionó que esas unidades sí pasaron la prueba visual, entraron a hacer la verificación y fue ahí donde se detectó que la emisión de gases rebasaba la norma y no se aprobó la expedición del holograma.

“Afortunadamente la nueva normatividad permite al automovilista en esta situación regresar en 30 días con el mismo pago, ya una vez corregidos los errores que marcaron los sistemas”, agregó.

Las Uccas que aún no operan se ubican en Apizaco, en Texcacoac de Chiautempan y en otro municipio del cual no recordó su nombre al momento de la entrevista.

“El resto de las Uccas ya cumple con la normatividad y están expidiendo hologramas doble cero, cero, uno y dos”, agregó el funcionario estatal

El retraso que se tuvo para la operación de las Uccas en el presente año se debió a que tuvieron que hacer adecuaciones a sus sistemas de verificación, sobre todo en materia de software, ya que ahora los también conocidos como centros de verificación no son los que autorizan la expedición del holograma, sino una unidad central que opera en la CGE, la cual corrobora y valida los datos que se suben a una nube vía internet.

Flores Hernández explicó que si una unidad vehicular no cumple con los parámetros y estándares de emisión de gases, automáticamente rebota la información, es decir, los centros de verificación no pueden autorizar los hologramas, sino directamente la CGE.

Confió que a partir de este jueves ya se autorice la circulación de las unidades con holograma doble cero en la Ciudad de México, pues en el Estado de México se reconocen las verificaciones de este tipo que se realizan en Tlaxcala desde la semana pasada.

Si bien la relación comercial entre Tlaxcala y la Ciudad de México es muy intensa, dijo que la CGE desconoce cuántas unidades motoras se trasladan diariamente desde esta entidad a la capital del país y al Estado de México, pero sí hay urgencia para que los hologramas doble cero sean aceptados en ambas entidades.

CGE atendió observaciones de la Came

El coordinador General de Ecología especificó que el problema que debe corregir la dependencia ante la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) es porque no se presentaba la imagen segundo a segundo de la verificación, pues se tenía un retraso de cinco segundos en la nube de internet.

Otro problema es que cuando se metía la varilla al tubo de escape del vehículo y se sacaba, marcaba error en el sistema, pero no se bloqueaba y la observación de la Came es que no sólo marque el error sino que automáticamente se bloquee el sistema.

Esta situación se tuvo que corregir para que no haya ninguna posibilidad de que se comete algún acto de corrupción en los centros de verificación, puntualizó Efraín Flores.

