Violenta Barrales los estatutos del PRD con su regreso al Senado: Barbosa

El senador Luis Miguel Barbosa Huerta acusó a la presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales Magdaleno, de violar las normas del instituto político al incorporarse como senadora para incidir en la designación de coordinador.

En entrevista, señaló que el artículo 111 del Estatuto del partido hace incompatible el desempeño simultáneo de las funciones de dirigente partidista y legislador, por lo que Barrales se había mantenido fuera de la Cámara Alta.

– ¿Por qué hace esto en este momento que ella está en medio de la polémica del departamento millonario en Miami –del que es propietaria–? –cuestionó un representante de los medios.

– Porque se aísla de la realidad y piensa que así debe de actuar. Y es lamentable que se siga abonando más al deterioro del partido, porque a lo que abona ella es al deterioro del partido –manifestó Barbosa.

La confrontación entre Barrales y Barbosa inició el 27 de febrero, cuando el representante popular de origen poblano pidió a los perredistas respaldar la postulación de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia del país por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En sesión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 7 de marzo pasado, la dirigente del sol azteca apoyó la suspensión de los derechos partidas de Barbosa, así como su destitución como coordinador parlamentario, para ceder el lugar de manera temporal a la vicecoordinadora Dolores Padierna Luna.

Diez días después de que Barbosa renunció como líder legislativo para ceder la posición a Raúl Morón Orozco, el poblano lamentó que Barrales no respete la decisión que tomaron la mayoría de los senadores a favor del segundo.

“Pretende ser parte de una sesión que está convocando Dolores Padierna para hoy, yo no he sido convocado, pero ya me informaron de quienes han sido convocados el día de hoy para elegir al coordinador, violando el reglamento de que tiene que ser con 48 horas de anticipación”, censuró.

– ¿Es solamente una estrategia para imponer su voluntad? –le preguntaron.

– Sí, quiere ser parte de eso y no se detiene en la violación de la norma interna del partido y está acostumbrada a eso, a violentar la normatividad y a caminar y caminar y dar pasos –censuró.

