A través de la oralidad también se escribe la historia: Gerardo Necoechea

Memoria, experiencia y reconstrucción histórica. Esos fueron los tres tópicos en los que reflexionó el historiador social Gerardo Necoechea Gracia al inaugurar el primer Encuentro Nacional de Cronistas de Ciudades Patrimonio, que se realiza este jueves 23 y mañana viernes 24 de marzo en el Complejo Cultural Universitario (CCU), en el marco de la Feria Nacional del Libro de la UAP.

La historia oral, dijo el investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), es una manera de hacer historia, de recurrir a la memoria, a los testimonios, a lo vivido, que es la experiencia.

Acompañado por la directora del encuentro, la historiadora Gloria Tirado Villegas, el especialista sostuvo que es a través de esas historias orales como se escribe la historia.

No obstante, señaló que historiadores y otros científicos sociales no tienen en la entrevista una de sus principales herramientas de estudio, ya que se piensa que el historiador solamente estará metido en los documentos antiguos y no se topará con la gente viva que cuente los procesos historiados.

En ese sentido, un primer llamado para los investigadores sociales es “volvernos inter- multi- trans disciplinarios”, es decir, “aprender lo que hacen otros para hacer lo que nosotros hacemos”.

El primer Encuentro Nacional de Cronistas de Ciudades Patrimonio continuará este jueves 23 en las salas de radio y televisión del CCU con mesas que reflexionan sobre El oficio del cronista, Patrimonio, ciudad e identidad; Crónica e identidad; y Patrimonio cultural intangible.

Para mañana viernes 24 de marzo los trabajos abrirán a las 10 horas con la conferencia magistral Ciudades Históricas, procesos y éxitos, a cargo de José María Muría, cronista de Jalisco.

Asimismo, se hará la mesa Patrimonio cultural intangible y se presentará el libro El carnaval de los barrios, cronistas y pueblos a las 19 horas en el Centro de convenciones del CCU.

■ COMENTARIOS