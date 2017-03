Inician diputados proceso de responsabilidad en contra de ex edil de Santa Cruz

El pleno del Congreso local integró la comisión especial de diputados que conocerá del proceso instaurado en contra del ex edil de Santa Cruz Tlaxcala, Lauro Martín Hernández de los Ángeles, por incurrir en diversas omisiones legales y administrativas en el desempeño de sus funciones.

En la sesión ordinaria de este martes, los diputados designaron a los priistas Arnulfo Arévalo Lara y José Martín Rivera Barrios, así como al perredista Adrián Xochitemo Pedraza, como integrantes de la comisión especial, la cual deberá sustanciar el proceso en contra del ex munícipe panista, quien dejó de pagar algunas gratificaciones a los integrantes de su cabildo.

Como se recordará, el pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), al resolver el expediente TET–JDC–08/2016, determinó dar vista al Congreso local, al ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones se pronuncien sobre la posible responsabilidad política, administrativa y penal del ex presidente municipal de ese ayuntamiento, por no haber cumplido con una ejecutoria y pagar una gratificación económica de fin de año en 2014 al ex primer regidor, Rogelio Téllez Barona, por la cantidad de 20 mil pesos .

Aunque el pago que dejó de realizar el ex munícipe panista fue realizado por la actual administración municipal, los diputados deberán proceder a analizar la actitud y conducta del ex edil, quien puede ser inhabilitado para desempeñar otro cargo público.

“Lo procedente es dar vista tanto al Congreso del estado como al ayuntamiento con la presente sentencia interlocutoria y los autos del expediente, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan conforme a Derecho, en la inteligencia que conforme al artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución federal, el estado a través de sus órganos, tiene la obligación de garantizar los derechos humanos, entre los que se encuentra el acceso pleno a la jurisdicción mediante la completa ejecución de las sentencias, tomando las medidas que estime pertinentes para reparar el orden jurídico o para impedir o inhibir conductas ilícitas en el futuro”, refiere el fallo

Por ello, los diputados decidieron realizar el proceso legal correspondiente al designar a los tres diputados que habrán de sustanciar el procedimiento, porque “si bien es cierto que no existe una denuncia ciudadana como lo señala la Ley de Responsabilidades, existe el cumplimiento de una resolución del incidente de inejecución de sentencia del TET. Dicha resolución fue notificada al Congreso del estado, para que en el ámbito de sus atribuciones se pronuncie sobre la responsabilidad administrativa y política que pudiera haberse dado por parte del ex presidente municipal de Santa Cruz Tlaxcala”.

