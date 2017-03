EU evidencia en el G20 que va en serio con el proteccionismo

La economía estadounidense abanderada del libre comercio por muchas décadas ahora, al ser desplazada del mercado internacional por productos de China y de otros países asiáticos, y ver mermado su crecimiento económico, como la generación de empleo, y los salarios de sus trabajadores del sector productivo, llevó a que el senador Bernie Sander (quien perdiera la nominación como candidato a la presidencia por parte del Partido Demócrata en Estados Unidos), tuviera como demanda principal, replantear los Tratados de Libre Comercio. El mismo discurso lo tuvo Donald Trump por parte de los Republicanos, lo que le permitió ganar la presidencia de dicho país. Ahora el nuevo gobierno está siendo consecuente con la postura de replantear el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y pasa a priorizar políticas arancelarias a las importaciones frente al libre comercio.

En la reunión de ministros de Finanzas del G20 celebrada el 17 de marzo en Baden–Baden, Alemania, Estados Unidos dejó en claro que está contra el sistema de comercio abierto y se opuso a que se siguiera rechazando en las declaraciones finales de esas reuniones, al proteccionismo como venía siendo la norma en toda declaración conjunta del G20 en los últimos años.

Estados Unidos anunció que renegociará también sus compromisos dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que es el órgano que regula el comercio de economía abierta de los países miembros. Este organismo también fue impulsado por Estados Unidos para abrirse mercados a través de la apertura comercial, y al cabo de los años, al no resultar victorioso como pretendían y al terminar siendo desplazados por China y otros países, ahora replanteará su presencia en dicho organismo. El secretario del Tesoro de EU, Steven Mnuchin, dijo que “algunas partes de la OMC no son aplicadas, y vamos a intentar con pugnacidad que se apliquen en interés de los trabajadores estadounidenses”. Dijo que están por “incrementar la contribución del comercio a nuestras economías”, evidenciando que hasta ahora ello no ha sido así, sino que el comercio les ha sido adverso a su economía. Pasan a cuestionar la política de apertura comercial, que pensaban les ampliaría mercados, sus exportaciones y su dinámica económica. Tal política los llevó a importar más que sus exportaciones e incrementar su déficit de comercio exterior, a crecer menos, a aumentar el desempleo, a mantener estancados salarios. De ahí que la rechazan y se pronuncian por un comercio justo. Para ellos esto implica un comercio que les permita incrementar exportaciones, reducir importaciones y su déficit de comercio exterior, para así impulsar su crecimiento y la generación de empleo. En toda revisión de los acuerdos comerciales que tienen antepondrán sus intereses económicos frente a los demás.

Cabe recordar que varios economistas, desde que empezaron a predominar las políticas de apertura comercial, impulsadas por Estados Unidos y los organismos financieros internacionales, señalamos que saldrían victoriosos en este proceso los países que tuvieran productividad por arriba de la media internacional, y que perderían los países e industrias que estuvieran por debajo de esa media competitiva, y que ello agudizaría las desigualdades entre los países y llevaría a crisis recurrentes a los países perdedores. La realidad ha evidenciado lo certero de esos análisis. Ahora, la principal economía del mundo rectifica sus posiciones frente al sistema comercial de libre comercio predominante, dados los problemas que le ha generado, y en cambio México sigue promoviendo los tratados de libre comercio, a pesar de que hemos sido perdedores con dicha política, evidenciando que no hay proyecto de nación alguno que favorezca al sector productivo, la generación de empleo y los salarios.

En la reunión del G20, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, se opuso tácitamente a la política proteccionista de Trump al advertir que las “políticas erróneas podrían frenar el nuevo impulso”. El FMI se ha caracterizado por su defensa a la apertura económica sin importar las consecuencias sobre desempleo, bajos salarios y bajo crecimiento, déficit de comercio exterior y altos niveles de endeudamiento que ello ha generado en la mayoría de las economías. No hay diagnóstico alguno de los resultados de las políticas impuestas, sino siguen impulsando una estrategia que favorece a las empresas trasnacionales que comandan el comercio internacional.

Donde sí hubo coincidencia entre los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 es en seguir impulsando las reformas estructurales para apoyar los objetivos de crecimiento. Todos están de acuerdo en eso, pues implica seguir fomentando la privatización y extranjerización de las economías a favor del gran capital internacional, que es para el cual gobiernan, a pesar de que ello no se traduce en crecimiento alguno, sino en mayor desigualdad de la riqueza.

