Denuncian docentes del Cobat actos intimidatorios de autoridades

Docentes del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) denunciaron actos intimidatorios y contra su seguridad laboral por parte de autoridades del subsistema, por el hecho de haber revelado presuntas irregularidades en el proceso de asignación de plazas laborales.

De estos sucesos, señalaron al subdirector de Planeación y Evaluación del Cobat, Pedro Ramos Balderas, aunque también responsabilizan al titular del Colegio, David Flores Leal, mientras que al secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Stacobat), Miguel Contreras Montiel, lo acusaron de ser beneficiario de las plazas.

En rueda de prensa, María Elena Paredes Vázquez, docente de los planteles 04 de Chiautempan y 16 de Teolocholco, informó que desde hace 15 años ha laborado de manera ininterrumpida cubriendo horas interinas, sin embargo, tras la denuncia que hizo sobre la irregular forma de asignación de plazas, ya fue comunicada que no se presente más en sus centros de trabajo.

“Un día después de la denuncia, me presenté al plantel y el director le mostró un correo electrónico del subdirector de Planeación y Evaluación del Cobat, Pedro Ramos Balderas, mediante el cual me avisaba que ya no cubría los grupos que tenía asignados hasta esa fecha para impartir la materia de Informática. No es un documento oficial, no está firmado, ni sellado”.

Por estos hechos, informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público por actitudes intimidatorias, contra su seguridad laboral e integridad física, pues “el director del plantel me dijo que si quería una aclaración que acudiera con el subdirector de Planeación y Evaluación del Cobat”.

En tanto, Francisco Pilotzi Sastré, docente en Teolocholco, dijo que en cada uno de los 24 planteles del Colegio existen alrededor de 10 casos de profesores en esta situación, por lo que pidió la intervención de las autoridades para que se aclare el asunto. “Si se nos demuestra que todo está apegado a la ley, entenderemos”.

“Por miedo, no nos atrevemos a declarar, pero esto pasa semestre con semestre, la carga horaria la definen cinco minutos antes de iniciar las clases y el contrato dice que tenemos que saber nuestros horarios con un mes de anticipación. Somos un grupo minoritario, pero nos estamos enfrentando, exigimos que se nos respete nuestra seguridad laboral y nuestra integridad física”.

Acusan a autoridades del Cobat

Refirió que ya han solicitado, por medio de oficios, la intervención del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y del Congreso local.

A su vez, Lobelia Sánchez Sánchez, docente en los planteles 03 de Calpulalpan y 10 de Apizaco, denunció que las plazas homologadas se han asignado a docentes jubilados en otros subsistemas, lo que no está permitido por la ley. Uno de los beneficiarios de ello fue el secretario de Vigilancia del sindicato, Arnulfo López Ramos, “cuando hay compañeros que por derecho y ley les corresponde estas claves”.

