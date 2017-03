Es Sesa la dependencia con más quejas ante la CE, informa Escobar

La Secretaría de Salud (Sesa) es una de las dependencias que más señalamientos acumula por parte de usuarios del servicio, principalmente por falta de medicamento, informó Maricela Escobar, titular de la Contraloría del Estado (CE).

Comentó que se han recibido algunos reclamos “menores”, por la falta de atención por parte de algún servidor, particularmente de quien se encuentra encargado del trato inmediato con la ciudadanía.

La administración estatal cuenta con un sistema en el que se pueden depositar todas las quejas; se trata de un buzón que es manejado por la Contraloría “y en ese contexto, las denuncias recibidas se han hecho llegar a los titulares de las dependencias señaladas”, explicó la funcionaria.

Mencionó que en ocasiones una institución puede tener solo una queja y otra hasta 12 o 15, “por lo que el promedio es muy variado, porque la actividad que se realiza en cada una de ellas, conlleva a un trato específico al usuario” y por eso las inconformidades están en función del tipo de servicio.

Una de las dependencias con más quejas es la Secretaría de Salud, ya sea por carecer de medicamento “o una cuestión así, es de las más recurrentes”, señaló Maricela Escobar sin precisar la cantidad que registra.

En cuanto a las instituciones educativas de la entidad, la CE “no ha recibido alguna denuncia como tal”; tampoco en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)”, apuntó.

Luego, contestó que en ese momento no precisaría la cifra correspondiente a la PGJE, pero que podría ser “una que otra”, y remarcó que al igual que en el caso del resto de entes, “las hemos hecho llegar a sus titulares por la vía institucional, para que ellos se encarguen de fincar las responsabilidades” respectivas.

Recordó que la Contraloría no tiene facultades para sancionar directamente a un servidor público por incurrir en alguna falta durante el desempeño de sus funciones, sino la dependencia en la que labore, la cual impondrá el castigo, con base en su propia normatividad.

Puntualizó que es la institución la que determina si el empleado cumplió o no con la obligación y la actividad que le ha sido encomendada; de ahí que de demostrarse una irregularidad, “a nosotros nos los harán saber para que iniciemos con otro tipo de procedimiento” hacia la persona señalada.

Denuncian docentes del Cobat actos intimidatorios contra ellos por parte de autoridades

Víctor Hugo Varela Loyola/.- Docentes del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) denunciaron actos intimidatorios y contra su seguridad laboral por parte de autoridades del subsistema, por el hecho de haber revelado presuntas irregularidades en el proceso de asignación de plazas laborales.

De estos sucesos, señalaron al subdirector de Planeación y Evaluación del Cobat, Pedro Ramos Balderas, aunque también responsabilizan al titular del Colegio, David Flores Leal, mientras que al secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Stacobat), Miguel Contreras Montiel, lo señalan de ser beneficiario de las plazas.

En rueda de prensa, María Elena Paredes Vázquez, docente de los planteles 04 de Chiautempan y 16 de Teolocholco, informó que desde hace 15 años ha laborado de manera ininterrumpida cubriendo horas interinas, sin embargo, tras la denuncia que hizo sobre la irregular forma de asignación de plazas, ya fue comunicado que no se presente más en sus centros de trabajo.

“Un día después de la denuncia, me presenté al plantel y el director le mostró un correo electrónico del subdirector de Planeación y Evaluación del Cobat, Pedro Ramos Balderas, mediante el cual me avisaba que ya no cubría los grupos que tenía asignados hasta esa fecha para impartir la materia de Informática. No es un documento oficial, no está firmado, ni sellado”.

Por estos hechos, informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público por actitudes intimidatorias, contra su seguridad laboral e integridad física, pues “el director del plantel me dijo que si quería una aclaración que acudiera con el subdirector de Planeación y Evaluación del Cobat”.

