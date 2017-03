¿Quién paga los 3 mdp que en espectaculares cuesta mensualmente la campaña de Lastiri?

Faltando 15 meses para la siguiente elección local, Juan Carlos Lastiri Quirós lleva ocho meses con una campaña de promoción para buscar la candidatura del PRI a la gubernatura de Puebla, y por lo menos cinco meses con labores de proselitismo que implica la contratación de entre 80 y 100 espectaculares, cuya renta mensual oscila entre los 2.4 millones de pesos y los 3 millones de pesos al mes.

Y hasta la fecha, ni Juan Carlos Lastiri ni el PRI ni los seguidores del subsecretario de la Sedatu y ex edil de Zacatlán han podido aclarar: ¿Quién está pagando esta onerosa campaña, que por lo menos ha de llevar gastados unos 20 o 30 millones de pesos?

Porque al tema de los espectaculares se debe sumar la pinta de por lo menos unas mil bardas, en la que se menciona a Lastiri como alguien que busca ser candidato a gobernador, reuniones con grupos del PRI –que se disfrazan con su labor de funcionario federal– y la aparición de revistas que promueven su imagen, con supuestas entrevistas surgidas por interés de dichas publicaciones.

Entre los líderes del PRI se especulan de dos fuentes de financiamiento:

Por un lado se dice que un grupo de alcaldes del PRI estarían aportando fondos para que funcione el equipo de promoción del ex alcalde y ex diputado federal del distrito de Zacatlán. A cambio de ello, el subsecretario de la Sedatu les estaría gestionando la obtención de fondos federales para la realización de obra pública.

Es decir hay un juego perverso, de usar su cargo en el gabinete federal para financiar un proyecto políticopersonal.

Otros dicen que un par de empresarios podrían ser sus principales aportadores de fondos, ellos son: Miguel Quirós Magallanes –quien es pariente del subsecretario de la Sedautu—y Pedro Aspe, hijo del ex secretario de Hacienda del mismo nombre en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Ambos empresarios han incursionado en la construcción de vivienda popular y de lujo, en estados como Puebla y Oaxaca, que son entidades en donde se hace presente la influencia de Juan Carlos Lastiri, quien curiosamente está a cargo de los proyectos de edificación de casas para familias pobres de parte del gobierno federal.

Llevar este ritmo de promoción hasta la fecha en que tome rumbo la designación del próximo candidato del PRI a la gubernatura, implica por lo menos un gasto de unos 40 o 50 millones de pesos, que no salen de ningún ahorro personal o el boteo de las seguidores de Lastiri.

Lo grave de esta promoción, es que en los sondeos que miden a los aspirantes priistas a la candidatura a gobernador, el político originario de Zacatlán se ubica entre el quinto y sexto sitio en popularidad.

Es decir, con él como candidato a la gubernatura, significaría que el PRI habría entregado la plaza antes de la contienda por la renovación del Poder Ejecutivo.

¿O usted votaría por un personaje tan impopular como Juan Carlos Lastiri?

Un mea culpa con el director de Protección Civil

Es de sabios reconocer errores y el viernes pasado, en esta columna, nos equivocamos. Rubén Darío Herrera Cabrera –quien es director de Protección Civil– no ha laborado en la Secretaría de Gobernación federal ni fue inhabilitado del servicio público por 10 años.

Por un error cometido por el reportero Carlos Rocha, a quien se le encargó revisar el historial del personal que labora con el titular de la Secretaría de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, hubo una confusión de nombres y se le adjudicó a Rubén Darío Herrera el proceso de compra irregular de varios helicópteros, cuando esa falta la cometió otro político colaborador del ex gobernador de Oaxaca.

Pedimos una disculpa a los lectores de La Jornada de Oriente y sobre todo a Rubén Darío Herrera Cabrera.

Misiva del funcionario en cuestión:

Lic. Aurelio Fernández Fuentes

Director General de

La Jornada de Oriente

Rubén Darío Herrera Cabrera, por derecho propio y con fundamento en lo establecido por la Ley Reglamentaria del artículo 6, párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica; solicito el ejercicio de ese derecho en relación a la columna “Cuitlatlán” publicada con fecha 17 de marzo, firmada por Fermín Alejandro García.

Sobre este particular, se aclara que quien suscribe la presente no colaboró con el licenciado Diódoro Carrasco Altamirano en la Secretaría de Gobernación y mucho menos he estado inhabilitado para laborar en el servicio público en ningún momento de mi carrera.

Sin más por el momento le solicito de la manera más atenta se publique esta misiva en el medio que dirige con el propósito de que sus lectores tengan una visión veraz sobre la información que se publica.

Atentamente

Rubén Darío Herrera Cabrera

