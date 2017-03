La Deuda gubernamental 2017

¿Ustedes que hubieran hecho II?

El mundo en manos de los agiotistas: si se gasta más de lo que se gana o si los ingresos son menores que los egresos, el balance es negativo y/o se compra fiado o se pide dinero prestado. Y cómo no va a ser negativo el balance gubernamental, si en su afán de atraer al capital extranjero no solo han abatido los salarios hasta reducirlos a un 24% de lo que eran en 1979, para hacer al país más competitivo, sino que, además, les adaptan los terrenos para sus futuras instalaciones, los dotan de luz, agua, servicios, vías de comunicación y luego se los regalan. Eso son las zonas económicas especiales y las ciudades “modelo” (para las grandes empresas).Por si fuera poco, las grandes empresas no pagan impuestos y esto es parejo tanto para los capitales extranjeros como para los grandes capitales nacionales.

Lo que debieran ser ingresos para el gobierno, se convierte en egresos y en la necesidad de contraer deuda que se convierte en una especie de adicción, porque para pagar “el servicio de la deuda” se contrata nueva deuda y así sucesivamente.

Hagamos un poco de historia… Eran los años 70 del siglo pasado cuando la OPEP hace su aparición en escena: el petróleo, como mercancía mayormente del tercer mundo estaba muy depreciado, unos 3 U$/ barril. En 1973 la OPEP recorta la producción y el barril se va hasta los 43 U$/barril.

A fines del 76 llega José López Portillo a la silla y da inicio a la “política petrolera”. Hasta entonces Pemex exploraba, extraía y refinaba para satisfacer las necesidades domésticas y exportaba algo de excedentes y productos petroquímicos, en lo sucesivo se exportaría petróleo crudo y según JLP, que se sentía ya jeque árabe en Cadillac de puro oro: “seríamos tan ricos que no sabríamos como administrar la riqueza”.

Pero ahí estaba la profecía del Poeta: “El niño dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo”

La abundancia de petrodólares había puesto al capital en barata y para construir la infraestructura petrolera se contrajo deuda. Pero EUA juega siempre con cartas marcadas. Luego del 73 inicia la exploración y la producción de crudo en Alaska y a principio de los 80 inunda el mercado y el precio cae aparatosamente. JLP y el país quedaron “como la novia de pueblo, vestidos y alborotados”.

Se presentó la crisis recurrente: fuga de capitales, devaluación, inflación, reducción del salario real y de la capacidad de compra. Indignado JLP recuperó para el Estado las instituciones bancarias. “Nos saquearon pero no nos volverán a saquear” Con Miguel de la Madrid los bancos se devolvieron a sus antiguos dueños.

La deuda había pasado de 20, 000 millones de dólares con Echeverría hasta cerca de los 105,000 millones de U$ dólares. Para hacer frente a los acreedores se recurrió al aval del FMI y del BM y se perdió la autarquía. Desde entonces estas instituciones han dictado la política económica de México a través de sus testaferros itamitas y anexos y la deuda ha seguido un ciclo crecientemente acelerado.

Al inicio el crecimiento de la deuda fue lento hasta la crisis del 94. La típica fuga de dólares dejó a los bancos al borde de la quiebra (y a los banqueros inmensamente ricos). “Para evitar un desastre mayor…” Zedillo decidió rescatar a los bancos, creó el FOBAPROA ahora IPAB y lo que se había perdido apareció como si se lo hubieran prestado al gobierno y éste comenzó a pagar intereses por ese “préstamo”.

Desde entonces se acentuó el “vicio de pedir prestado para completar el gasto” que sumado al crecimiento automático de la deuda –pedir prestado para pagar intereses y abonar al capital- y a la fuga de capitales, han colocado las finanzas país al borde de la quiebra. Veamos los números. La fuga de capitales “legal” en 2016 fue del orden de los 25,000 millones de dólares y la ilegal, según Petras, del orden de los 48 mil millones.

En 2016 la deuda pública aumentó 1 billón 533 mil millones de pesos (452 mil 478 millones para el servicio de la deuda, osea: intereses, comisiones y abonos), más 20 mil 555 millones de pesos para el “rescate de los banqueros” (IPAB). En 2016 el presupuesto fue de 317,000 millones de pesos. Para tener una idea del crecimiento de la deuda vea la imagen de arriba (Galván Ochoa: La Jornada2017/02/01/opinión)

Como puede verse, lo que han hecho Peña, antecesores y cómplices de todos los partidos, es hipotecar el trabajo de los futuros mexicanos. La actitud servil e interesada de los gobernantes, particularmente desde los años 80, ha sido de entrega total a los intereses del gran capital, nacional y extranjero, a costa de la destrucción del territorio y de la depauperación de los trabajadores mexicanos. Hasta que digamos ¡Ya basta!

Resistencia y lucha contra la CFE

Extracto realizado por El Zenzontle de la carta de la Red Nacional de Resistencia Civil contra la reforma energética, contra los abusos de la Comisión Federal de Electricidad y contra la represión del Estado hacia la población que se organiza para resistir estos embates.

A la Comisión Federal de Electricidad

Al Gobierno Federal

Al público en general

… la Red Nacional de Resistencia Civil nos declaramos culpables de ser defensores y defensoras de derechos humanos ante los abusos de la Comisión Federal de Electricidad y del Gobierno Federal; culpables por el delito de ser pobres y no poder pagar las altas tarifas y reajustes del cobro de energía eléctrica impuestas de manera irregular e injusta por estas instancias de gobierno; culpables por buscar hacer valer nuestros derechos ante la invasión, contaminación y despojo de nuestras tierras producto de sus megaproyectos; culpables por tener la dignidad necesaria para denunciar y resistir pacíficamente ante tanto robo, hostigamiento …

Nos han impuesto para este mes un alza más a las tarifas de energía eléctrica, …

… amañan esos cobros y esas tarifas, … arbitrariamente nos ingresan a cada vez más mexicanos al tipo de tarifa “Doméstica de Alto Consumo”, con falsas lecturas de medición de consumo de electricidad. Además, nos han impuesto de manera ilegal medidores digitales que disparan en un 1000 por ciento o más el cobro por el consumo de la electricidad.

… directivos, trabajadores y contratistas de CFE han amenazado con embargar la casa de los usuarios, … han allanado algunos hogares y comercios, … nos han agredido físicamente, … mediante la fuerza pública.

… (por) denunciar todas estas irregularidades e injusticias, recibimos en respuesta más hostigamiento, un mayor disparo en el cobro del servicio y la continuación de denuncias penales en nuestra contra. …

Estamos padeciendo una reforma energética que criminaliza la pobreza, además de que despoja a nuestras comunidades de sus bienes naturales y su entorno saludable …

… a esas grandes corporaciones, son a las que cada vez más el Estado mexicano ha entregado el servicio de energía eléctrica como un negocio, …

Todo esto abona al descontento social y al conflicto que se está agudizando en el país …

… para … los del gobierno, somos los culpables, por no aceptar esta serie de injusticias. …

Ante este panorama manifestamos lo siguiente:

Agudizaremos la campaña en contra de las altas tarifas de energía eléctrica … Ingresaremos amparos legales masivos a lo largo de todo el país en contra de la Ley de la Industria Eléctrica… Seguimos en la disposición de dialogar … con quienes tengan capacidad de resolución … … hacemos un llamado al pueblo en general a sumarse a este movimiento … Seguiremos en desobediencia civil pacífica hasta lograr el cese de los abusos por parte de CFE…

Red Nacional de Resistencia Civil

https://rednacionalderesistenciacivilblog.wordpress.com

