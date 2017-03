Exige Barbosa al PRD actuar contra los que impulsan una alianza con el PAN

El senador Luis Miguel Barbosa Huerta emplazó a la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, a definir una postura respecto a la política de alianzas, para que se exhiba a los liderazgos que impulsan una coalición con el PAN y se actúe contra ellos por ser contraria a los documentos básicos del instituto político.

Lamentó que el partido se concentre en sancionar a los militantes que se han pronunciado por un frente de izquierda que lleve a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la gubernatura.

“Nada se dice respecto a quienes impulsan aliarse con Acción Nacional”, reprochó el representante popular oriundo de Puebla que renunció a la coordinación de la bancada del PRD en el Senado de la República, tras ser destituido por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), por expresar abiertamente su simpatía por López Obrador.

Barbosa además enfrenta un proceso sancionador de la Comisión Jurisdiccional Nacional que podría derivar en su expulsión del PRD y mientras éste se resuelve tendrá suspendidos sus derechos durante 30 días.

El senador que dirigió al PRD en Puebla señaló que Barrales ha hecho caso omiso a las recientes declaraciones de López Obrador, presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en el sentido de que el sol azteca se defina de cara a la elección presidencial de 2018.

Emplazo a Alejandra Barrales a que defina una posición al respecto, a que no siga argumentado que no son los tiempos, porque mientras se violan los derechos partidarios de quienes nos oponemos a que el PRD se una a la derecha o sea funcional al PRI, no se dice nada de quienes impulsan una alianza con el PAN, sostuvo.