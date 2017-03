Domínguez: aún no son tema para el PRI las candidaturas de 2018

Para Florentino Domínguez Ordóñez, cuasi dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aún no está en la agenda el tema de las candidaturas para el proceso comicial de 2018; por tanto, avizora lejano cualquier escenario electoral, pero asienta que se generarán condiciones de igualdad para quienes aspiren.

El candidato único a la directiva tricolor insiste en la aplicación de la fórmula “suma y multiplicación, nunca resta ni división”. Se ufana del respaldo que le brindaron todos los sectores y grupos internos del tricolor para postularse a la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE).

Una vez que la Comisión de Procesos Internos del partido emitió su dictamen que avala su postulación única al cargo, dijo, “seguiremos tendiendo puentes de comunicación con todos los priistas sin excepción; el PRI –refiere–, por fortuna, es un gran conglomerado, donde coexistimos y convivimos un sinnúmero de grupos políticos”.

Siempre en el PRI ha existido la habilidad política para que todos, sin excepción, sientan la inclusión, la pertenencia y la igualdad de oportunidades. “Es lo que habremos de estar garantizando”, plantea.

–¿Y de cara a 2018 qué ofrece?

–Se avecina la gran batalla electoral y ahí habremos de demostrar nuevamente, ese es nuestro objetivo, la condición de primera fuerza electoral. El PRI se estará preparando para alzarse con la gran victoria.

–¿Será fácil para el PRI ante las condiciones a nivel nacional, sobre todo por el problema del gasolinazo que afecta a la población en general?

–Será una contienda altamente competitiva, pero como lo he dicho, cuando las condiciones son altamente competitivas, siempre emanan del partido las fuerzas necesarias para poder vencer, nos hacen todavía más competitivos.

“Eso nos obliga a organizarnos, a estar más cercanos con la gente, a tender puentes de comunicación con todos los liderazgos, que sientan inclusión, rumbo y dirección. Nos estaremos preparando para esa gran batalla electoral”.

Sabedor de que el proceso electoral 2018 se antoja competido, el también ex diputado y ex secretario de Gobierno, hasta hace unos días, reitera que el tricolor será “el mejor”.

–Entonces, ¿la situación nacional no pesará?

–Es un contexto que incide pero nosotros tenemos un fin supremo que es el mismo que tiene el gobierno y que tiene que ver con generar mejores condiciones para las familias y eso es lo que estará haciendo por un lado el gobierno y, por otro lado, respaldando y propiciando el partido.

No hay ruptura entre González y Mena

–La supuesta ruptura entre el ex gobernador Mariano González Zarur y el actual, Marco Antonio Mena Rodríguez, ¿complicaría las cosas al interior del partido y la designación de candidaturas?

–Yo no veo tal, es un escenario que yo no veo; solo creo que ese escenario no existe; no lo veo, sostiene.

“En el partido tenemos la fortaleza de anteponer nuestros intereses personales y de grupo, por el interés superior y cuando el PRI define candidatos, lo hace en función de convocatorias y genera igualdad de oportunidades a todos los que en su momento aspiran y se logran hacer buenos acuerdos y emergen los que deben emerger”.

“No veo –reitera– ningún problema, porque la fortaleza radica en la unidad interna para salir fuertes como siempre lo hemos hecho y demostrado en los últimos tiempos”.

-¿Qué hará Florentino Domínguez Ordóñez para evitar la emigración de militantes inconformes con la designación de candidaturas a otras fuerzas políticas?

–Es un escenario todavía lejano.

En su opinión, aún no está en la agenda del PRI el tema de las candidaturas, sino el contacto permanente con todos los dirigentes, los sectores, las organizaciones, los grupos, los comités y los diputados.

“Es decir –abunda– con todos los liderazgos representativos, pero también con la base militante, ese es el primer tema de la dirigencia, y ya cuando lleguen las candidaturas, habremos de operar en función de ello. Llegado el momento, se atenderá con base en las convocatorias”.

“Cercanía natural” del partido con el gobernador

–¿El gobernador influirá en la designación de las candidaturas?

–El gobernador es el primer priista del partido y está en su papel, por el lado del ejercicio del poder, de gobernar para todos, sin perder su condición de militante distinguido.

–¿Será determinante su opinión?

–Es un tema que tampoco tenemos en la agenda todavía porque, reitero, es un asunto que todavía no está.

–¿Marco Antonio Mena es el líder moral del PRI?

–Es el primer priista, remarca.

Domínguez Ordóñez anota que Mena Rodríguez es el militante número uno, como lo han sido todos los gobernadores en turno, emanados de este organismo. “Él tiene esa distinción y para nosotros los priistas es una distinción que él lo sea”.

“La relación que el PRI tendrá con el titular del Poder Ejecutivo, será –reafirma– de cercanía, por supuesto, porque somos aliados del gobierno”.

Realza que desde esta trinchera que ocupará en el Comité Directivo Estatal impulsará el apoyo a las políticas públicas que el mandatario implemente como resultado de su Plan Estatal de Desarrollo (PED).

–¿Cercanía, no sumisión; o cómo se entenderá esa cercanía?

–Se entendería como una cercanía natural, por ser él el primer priista y emergido de éste, su partido, precisa quien fuera secretario de Gobierno hasta el pasado 10 de marzo.

No estamos haciendo futurismo político: Domínguez

–¿Usted permanecerá durante el periodo para el que será electo o tiene otras aspiraciones; cuál será su futuro?

–En el caso del futuro de Florentino Domínguez, El Profe (como se le conoce en el círculo político), no está visionando futuros, solo el aquí y el ahora.

“Eso implica que El Profe sea el dirigente estatal del PRI, solamente. No estamos haciendo futurismo político, estamos empeñados en cumplir el rol de dirigente estatal del partido”, puntualiza contundente.

–¿Se dedicará de tiempo completo a las tareas del PRI?

–Por supuesto, de tiempo completo.

–¿Aunque muchos han usado el cargo como trampolín?

–En mi caso, reitero, El Profe no hace futurismo político.

“Solo estoy compenetrado y concentrado en ser dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional”, machaca el casi líder del tricolor, entrevistado en un restaurante de la capital del estado, donde sostiene encuentros con diversos políticos tlaxcaltecas.

–¿Se vería en la próxima contienda (2021) para la renovación de la gubernatura?

–Eso es hacer futurismo político y no lo estoy haciendo, recalca tajante.

–¿Le gustaría?

–No es tiempo de tener la bola de cristal en el momento, creo que hay que jugar el rol que uno tiene que jugar, y el mío es el de ser dirigente estatal del PRI, acentúa Florentino Domínguez.

