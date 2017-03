Gertrudis vive de la preparación de polvos

“Las habilidades y los gustos cuando se unen para hacer frente a la necesidad, es menos pesada la carga y los sinsabores que ésta da”, afirma doña Gertrudis Hernández Pérez, una mujer que ha hecho de la elaboración de polvos, a partir de semillas y leguminosas, su mejor aliada para combatir su falta de empleo y de recursos económicos.

Y en esta época de vigilia, para los creyentes de la fe cristiana, ella tiene un crecimiento en su actividad, pues es el tiempo propicio para la comercialización de polvo de haba y de camarón, productos que son demandados en las familias tlaxcaltecas para la elaboración de tortas que se acompañan con un mole y verduras, ese rico platillo que cunde en las mesas de la entidad.

Pero también hace polvo de diversos maíces criollos y nativos de su natal Ixtenco, esos que son utilizados para la realización de atoles, principalmente, los cuales, además de hidratadas, ya sea con agua o leche, son aderezadas con canela y azúcar, que son la delicia de muchas personas.

En especial, de quienes gustan del “atole agrio” o “atole morado”, “Ix ttey” en lengua otomí y de donde proviene el nombre de Ixtenco, que según los lugareños y quienes saben, deriva de ix, agrio; tte, atole y ngo, festividad, es decir, atole agrio en festividad.

Doña Gertrudis se dedica a esta actividad desde hace más de 22 años, antes que se casara, lo que le ha permitido ayudar a la manutención de su hogar, pero sobre todo apoyar en la educación de sus hijos.

“En el pueblo, aunque somos de raíces muy conservadoras, la mujeres siempre trabajan, ya sea en su casa haciendo bordados, haciendo harinas, tamales o limpiando las semillas, siempre hacemos algo extra a nuestra labor de casa, y eso nos da para tener un dinero extra en la casa, que siempre falta, nunca sobra”, refiere, mientras prepara sus “medidas” de polvos que embolsa para la comercialización.

Recuerda que desde la infancia, sin proponérselo, aprendió el abc de la elaboración de estos productos y las recetas que han ido de generación en generación.

“A mí me enseñó mi abuelita, la mamá de mi papá. Como ahí nos criamos, ella nos enseñó a mis hermanas y a mí toda la forma de elaborarlo, desde escoger las semillas, tostarlas y procesarlas en la molienda, aunque antes se hacían o se siguen haciendo en el metate de piedra y chiltemole de piedra. Todas sabemos y todas lo hacemos en la casa”, refiere con soltura.

En este época del año, su principal venta es el polvo de haba y de camarón seco, muy demandado para la vigilia católica, en la cual es la costumbre no comer “carne de todo aquel animal de sangre caliente, eso los viernes y en la semana mayor, son de vigilia, desde el miércoles”, relata.

Ella empezó a vender sus productos en las calles de algunos de los principales municipios de la entidad, cuando su hijo mayor había cumplido 2 años de edad y “es la necesidad, además, siempre vi que mi madre salía a vender que los huesitos de capulín, la semilla, así que no fue nada difícil, es hasta un gusto porque de esto llevamos la carne, las verduras, el recaudo para la casa, es bonito”.

En esta época del año, doña Gertrudis hace dos polvos o harinas que le permiten un ingreso “muy bueno, que no siempre hay”.

Se trata del referido polvo de haba y polvo de camarón, los cuales realiza para que la gente prepare sus tortas que se realizan también con huevo y que son guisadas en aceite y combinadas con un mole con verduras como nopal, chicharos y habas.

“Ese lo hacemos en la casa y todos los días vengo aquí a Apizaco en donde lo vendo en las calles, aquí la gente ya me ubica y como saben o ya han probado en otras ocasiones lo que les ofrezco, regresan y me recomiendan. No me va a creer, pero el martes (de esta semana) una señora me compró todo lo que traía en la cubeta, era más de 2 kilos. Me fue bien y a la señora también, le di precio”, dice con un dejo de risa.

Pero su producto estrella, presume doña Gertrudis, es la mezcla para realizar el atole agrio, el cual comercializa en varios negocios de la zona de su municipio e incluso con personas que “vienen a mi pueblo solo para traer sus medidas de harina”.

Esta bebida requiere de más de 36 horas para su preparación, empiezan con la selección del maíz, lo desgranan, lo ponen a remojar, enseguida lo muelen, lo ciernen y lo dejan fermentar cerca del fogón. Para cocerlo, le ponen azúcar, piloncillo o canela, y se deja hervir.

Al servirlo, algunas personas le agregan ayocotes para deleitar el paladar con una bebida que es mezcla de un sabor agridulce con algunos contrastes ligeramente salados, que además de exquisito conlleva un alto contenido nutricional.

Doña Gertrudis tiene, por el atole, una doble ganancia, pues además de obtener el dinero con el cual apoya su hogar, asegura que la principal es fomentar este gusto por dicho atole y, sobre todo, que éste no se pierda entre los lugareños y se difunda entre la sociedad.

