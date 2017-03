La Fenali es más que vender libros, es celebración, intercambio y difusión del conocimiento: Alfonso Esparza

Que la Feria Nacional del Libro (Fenali) sea más que comprar y vender libros, y se convierta en un lugar de celebración, de lectura, de intercambio de ideas y difusión del conocimiento, fueron los deseos del rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, al inaugurar esta mañana de viernes 17 de marzo, la edición 30 de este proyecto editorial.

Organizada por la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, la Fenali de este año se caracteriza por contar con dos invitados de honor por primera vez en su historia de tres décadas: la Editorial de la Universidad Veracruzana (UV) y Alemania, este último en el marco del Año dual entre ese país europeo y México.

Acompañado por Sara Ladrón de Guevara, rectora de la UV, así como por el encargado de despacho de la vicerrectoria, Flavio Guzmán Sánchez y la directora de Fomento editorial, Ana María Huerta Jaramillo; el rector Alfonso Esparza destacó la presentación de más de 300 títulos a lo largo de los 10 días de la feria, 60 de ellos publicados por Fomento editorial de manera reciente, lo mismo en su versión tradicional -impresa- como digital.

En su discurso inaugural señaló que la labor de hacer libros de la universidad, es una manera de ser cómplices y de compartir lo que hace la Academia y sus investigadores.

Precisamente, ese es el perfil principal de la edición 30 de la Fenali, que busca a través de sus actividades darle preponderancia a la vida de los académicos universitarios.

Se trata, dijo Esparza Ortiz, de hacer amigable al libro con todos los lectores a través de las 50 editoriales que se dieron cita en el Complejo Cultural Universitario.

La Fenali 2017 durará 10 días; parte importante del programa será la música. Por el foro de la Fenali desfilarán diversos talentos y géneros: el concierto inaugural de la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina Armada de México, dirigida por David Pérez Olmedo, Esmeralda Guillén, Yegua, Lagartos en el abismo y Monedita de Oro –presentando su nuevo cidí titulado “No te quedes en el mismo lugar–.

Asimismo, Bon Aché, El Caracol, cuarteto Quinto Elemento, Coro Sinfónico del CCU y Coro Minerva, The Torcido Monkey Dream, Ritmo Bonobo, Súper Humanos y Steeps of the Roof.

También se sumarán los acordes de Igor Gehenot (Bélgica), Son3, Kantoya, Excessive Weight, Mina Agossi (Francia), Tocato Ensamble, Híkuri, Arthur H (Francia), La Hormiga Juana, Dúo Staccatos. No faltarán la Orquesta de Jazz de Artes UAP, La murga xicohtl, el Ensamble Oro Iñá, Los Patita de Perro, entre otros.

Destaca que como parte de la Fenali los días 23 y 24 de marzo se realizará el primer Encuentro nacional de cronistas de ciudades patrimonio en el que participarán 11 representantes del mismo número de urbes que forman parte de la lista de Ciudades Patrimonio, de la Unesco; además de los cronistas de las 11 ciudades patrimonio, en el encuentro participarán cronistas del estado de Puebla que están ávidos por mostrar sus trabajos documentales, visuales y de investigación realizados sobre comunidades locales. Ellos se desenvolverán en tres temas distintos: el oficio del cronista, Patrimonio, ciudad e identidad y Patrimonio cultural intangible.

La programación completa está disponible aquí

