Rehacer acción estatal. No al rescate de dependencias y municipios. “Que hayan hecho mal sus cálculos o que no hayan ejercido su dinero de forma eficaz”. El gobierno no tiene por qué resolver los problemas pues no tiene presupuestados, afirma el gobernador.

El Congreso local responde al ITE: “Los tiempos del Presupuesto de Egresos ya pasaron, de dónde se va tomar dinero. Yo creo que a estas alturas es muy difícil dar ampliación de presupuesto a algún ente público”.

La respuesta de los poderes Ejecutivo y Legislativo, expresa una nueva relación entre instituciones que forman parte de un Estado que dejó de ser poderoso. Como resultado, el gobierno se hizo más delgado y más flexible.

¿Cuál debe ser el papel del Estado? ¿Qué es lo que puede y lo que no puede hacer? ¿Cómo debe hacerlo? Son preguntas que se hace el Banco Mundial. Debido a las crisis fiscales de la década de los ochenta que modifica a los estados de bienestar.

La administración pública materializa la forma de operar del sistema político, con todos los adjetivos negativos que se usaron para describirlo y enjuiciarlo. “Autoritario, patrimonialista, populista, clientelar…”

La reforma política provoca también una reforma administrativa. Lo que obliga a la reorganización de “organismos y programas de gobierno” de acuerdo con los imperativos básicos de una “sana dirección financiera” y la “eficiencia económica”.

Eso genera “la rehechura de la acción estatal”. Por lo que se orientan “cambios deliberados en las estructuras y los procesos de las organizaciones del sector público con el objetivo de que funcionen mejor” (Pollit y Bouckaert, 2000).

Por ello no es gratuita la respuesta que el gobernador y el líder del Congreso dan a quienes demandan más recursos o acusan adeudos de gobiernos anteriores. Los dos han sido muy claros. No al rescate de dependencias y municipios. Finalmente se debe rehacer la acción estatal.

