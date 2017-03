Moreno Valle ejecutó el 99% de las obras por asignación directa, sin permisos ni presupuesto: AMIC

Durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, el principal problema de la obra pública fue que el 99 por ciento se ejecutó por asignación directa, sin contar con permisos, presupuesto ni estar contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo, lo cual generó una deuda de 34 mil millones de pesos, a través Inversiones Públicas Privadas (IPP) y Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS).

La conclusión fue presentada este jueves por el empresario Francisco Javier Tejeda Ortega, de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), quien estuvo acompañado por el líder nacional, Javier Gallo Palmer.

Este último se comprometió a “abrir puentes” para que los gobiernos en el país asignen obras a constructoras locales, sin pagar dádivas del 10 por ciento como un “moche” para participar.

En rueda de prensa, Francisco Javier Tejeda destacó que en Puebla la mayoría de las obras y las más onerosas fueron pagadas por la iniciativa privada.

Sin embargo, aclaró que las PPS fueron creadas con el aval del gobierno para ejecutar obra cuando es una necesidad de la población y la autoridad carece del recurso.

“Pero no podemos utilizar estos PPS para construir museos y ciclovías, que no son una necesidad; estas debieron ser utilizadas para llevar agua a donde no hay, ampliar la red drenaje y la pavimentación de calles”, reclamó.

Tejeda Ortega admitió que en la ciudad de Puebla se efectuaron obras sin precedente, pero estas fueron construcciones espectaculares que han generado comentarios encontrados por ser innecesarias y porque fueron pagadas por la inversión privada.

Con datos del Inegi, informó que en Puebla existen mil 151 empresas constructoras, de las cuales 70 por ciento son microempresas, y el 27 por ciento pequeñas y medianas compañías.

Esto significa –destacó- que sólo el 3 por ciento son empresas grandes, que tampoco fueron beneficiados con obra pública.

El constructor expuso que en 2011 el gobierno de Moreno Valle presupuestó 314 obras, de las cuales sólo se efectuaron 32.

No obstante, reveló que al final del año se avaló la construcción de otras 215 obras, sin contar con presupuesto ni estar insertadas en programas gubernamentales.

El representante de la AMIC en el estado informó que el economista y académico de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Eudoxio Morales Flores, documentó que la deuda contraída por el gobierno de Puebla en el periodo 2011 a 2015, asciende a más de 34 mil millones de pesos.

De esta cifra, señaló, 26 mil millones mediante los esquemas de Inversión en Proyectos Productivos (IPP), Inversiones Publica Privada (IPP) y Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS); 8 mil 690 millones, corresponde a deuda directa avalada, y contingente, sin aval.

Si bien es cierto, dijo, estas inversiones han generado una derrama económica, esta no ha sido en benéfico de la planta productiva estatal.

“Infinidad de empresas foráneas son las que las han y siguen realizando las obras en Puebla, y por tanto, el costo- beneficio ha sido nugatorio”, aseveró.

El empresario Francisco Javier Tejeda argumentó que las causas que originan la problemática en el estado, “es que un altísimo porcentaje cercano al 99 por ciento de las obras públicas se han realizado sin contar con permisos, estudios técnicos, proyecto ejecutivo y licencias de construcción que las Leyes Federal y Estatal de Obras Públicas, así lo exigen”.

Además añadió que en 2014 el Instituto Superior de Fiscalización, en su informe respecto al análisis del comportamiento de los últimos quince años, señalo que a nivel nacional el 85 por ciento de las obras públicas se inician y desarrollan sin contar con Proyecto Ejecutivo, suficiencia presupuestal y programa.

Propuestas del sector constructor

Entre las propuestas de la AMIC está generar un fondo de apoyo a los Gobiernos Municipales, para que estos cuenten con recursos y elaboren Estudios, Programas y Proyectos; así como se atienda con carácter de urgentísimo la elaboración, revisión y publicación de La Ley de Construcciones para el estado de Puebla, por contar con más 70 años de su publicación.

Asimismo adecuar el Reglamento de construcciones de aplicación en los 217 municipios del estado de Puebla, salvaguardando la autonomía municipal; los criterios especiales y específicos de diseño y construcción; las especificaciones generales y especiales de construcción; y las normas de calidad que deben cumplir los materiales y equipos de instalación permanente a utilizarse en las obras públicas, proyectos de PPS, PPI y APP.

En la actualidad, los representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas de la construcción en Puebla coincidieron que no tienen ningún organismo que realmente los represente, pues los que existen solo ven por los beneficios de las grandes empresas que viven al amparo del gobierno, y otras veces las agrupaciones están formadas por grupos de amigos, de ahí la importancia de la fundación de la AMIC.

