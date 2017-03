Beavan carta fuerte para la rotación de Pericos

Una imponente figura superior a los dos metros de estatura, cuatro años en Ligas Mayores con Seattle y un extraordinario invierno con Yaquis de Ciudad Obregón son las cartas de presentación de Blake Beavan, uno de los refuerzos extranjeros que buscan un lugar en la rotación de los Pericos de Puebla.

“Mi expectativa es estar sano, si no estás sano no puedes ayudar a tu equipo a ganar”, explicó el oriundo de Irving con residencia en Fort Worth, Texas. “Soy competitivo, me gusta hacer mi trabajo y trabajar profundo en los juegos, seis, siete, ocho ininngs y darle a los aficionados lo pagaron para venir a ver”.

El derecho de 28 años de edad posee una recta de 90 millas por hora, misma que combina con sliders, curvas y cambios para sacar de balance a los bateadores oponentes. Originalmente seleccionado por los Rangers, en 2010 fue canjeado a Seattle por el estelar Cliff Lee, lo que le costó trabajo por abandonar al club de su ciudad pero, al mismo tiempo, le abrió las puertas para debutar en grandes ligas.

Beavan se convirtió en el primer serpentinero en debutar con triunfo para los Mariners desde Travis Blackley lo hiciera siete años antes. El australiano, Jugador Más Valioso de la Serie Final 2016, firmó un contrato con Tigres de Detroit en la temporada muerta. Fue el 3 de julio de 2011 cuando guió a su novena a vencer 3–1 a los San Diego Padres con siete entradas de tres hits y una carrera.

“José Meléndez, (presidente ejecutivo) me explicó que algunos de los muchachos que estuvieron aquí el año pasado se han ido a Grandes Ligas y no podría estar más emocionado de estar aquí y comenzar a jugar”, detalló Blake William Beavan quien destacó que Puebla es una bonita ciudad que le motiva conocerla, así como a sus nuevos compañeros de equipo.

En cuatro campañas en las Mayores tuvo record de 16 ganados y 20 perdidos con 4.61 en carreras limpias admitidas. Una lesión en el hombro lo marginó de los diamantes en 2016 pero, el año pasado, volvió con fuerza con el Bridgeport de la Liga del Atlántico y selló un gran invierno en la Liga Mexicana del Pacífico donde compiló marca de 4–1 con 2.65 de efectividad para los Yaquis de Ciudad Obregón.

■ COMENTARIOS