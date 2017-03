Admite juzgado juicio de amparo de Eduardo Rivera contra irregularidades del Congreso

Al denunciar que el Congreso de Puebla y la Auditoría Superior del Estado cometieron 24 violaciones al debido proceso en la fiscalización de su cuenta pública 2013, el ex presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez informó que interpuso un juicio de amparo que ya admitió el Poder Judicial para revisar la actuación de las autoridades locales.

El litigió lo interpuso en medio de versiones extraoficiales de que el Congreso concluirá el procedimiento en su contra, ordenando su inhabilitación para desempeñar un cargo en la función pública la semana próxima. De quedar firme la sanción, quedaría imposibilitado para competir por la gubernatura de Puebla en el 2018.

En una entrevista telefónica que concedió desde el Estado de México, el ex alcalde Eduardo Rivera denunció que el Congreso ha colocado múltiples trabas para impedirle solventar las observaciones que enfrenta la aplicación de recursos públicos correspondiente al último año de su mandato.

Me están auditando recursos federales ya aprobados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y me requieren información que no está en mis manos, esta en poder del ayuntamiento de Puebla, reprochó.

Explicó que promovió el juicio de amparo 553/2017-IV debido a que el Poder Legislativo incumplió el plazo de 30 días que le confiere el artículo 68, fracción segunda, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para resolver en definitiva el procedimiento administrativo que inició en su contra.

El incumplimiento del plazo, abundó, representó la violación número 24 cometida por las autoridades. “Si el Congreso y la Auditoría insisten en perjudicarme iré hasta las ultimas consecuencias”.

Detalló que el juicio de amparo lo admitió el juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo, de Trabajo y de Juicios Federales, Alfonso Ortiz López.

En caso de que el Congreso concluya el procedimiento aprobando su inhabilitación, el militante del Partido Acción Nacional (PAN), que funge como coordinador Estratégico de Campaña del candidata a la gubernatura del Estado de México Josefina Vázquez Mota, advirtió que ampliará el juicio iniciado para controvertir la sanción.

La justicia federal admitió el amparo que interpuse ante los actos de la Auditoría y el Congreso del Edo ¡La verdad es la mejor defensa! pic.twitter.com/qR9o9RtEc1 — Eduardo Rivera Pérez (@eduardorivera01) 16 de marzo de 2017

Sin justificación, el procedimiento del Congreso, acusa

El 15 de febrero pasado, Eduardo Rivera aseguró que el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades que le aprobó el Congreso el 15 de diciembre pasado carece de justificación, debido a que ya había solventado todas las observaciones realizadas por la ASE.

El ex edil capitalino atribuyó las trabas para la aprobación de su cuenta pública “a un desvío de poder” por parte del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas que dio inicio en noviembre pasado, con la visita a Puebla de Margarita Zavala Gómez del Campo, a quien apoya como aspirante presidencial del PAN. “Qué curioso que cuando empiezan los tiempos políticos inmediatamente me inician este procedimiento de responsabilidades”.

Asimismo, aseguró que el procedimiento busca frenarlo como aspirante a la gubernatura, por no coincidir con el grupo político de su correligionario Rafael Moreno Valle.

■ COMENTARIOS