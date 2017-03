Panistas crean #YoSoy73 para denunciar persecución de la dirigencia estatal

Los liderazgos tradicionales del Partido Acción Nacional (PAN) crearon el movimiento #YoSoy73 en Twitter, para denunciar los procesos de expulsión que emprendió la dirigencia de Puebla contra quienes no coinciden con el grupo político del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

A su vez, el diputado del PAN Pablo Montiel Solana aseguró que la persecución que inició el Comité Directivo Estatal (CDE) es una aberración propia de un “mequetrefe”, porque pretenden sancionar a quien piensa diferente.

El hashtag #YoSoy73 hace alusión a la lista de 73 afiliados de Acción Nacional que integró el CDE para darlos de baja del padrón, por apoyar el registro de la ex panista Ana Teresa Aranda Orozco como candidata independiente a la gubernatura en 2016.

La etiqueta la utilizaron este día los ex dirigentes estatales Rafael Micalco Méndez y Juan Carlos Mondragón Quintana, el ex diputado José Felipe Puelles Espina, el ex regidor Marcelino León Ochoa y el ex funcionario municipal Alfredo Ramírez.

“Todos somos PAN. No a los expulsados en #Puebla #YoSoy73 @AccionNacional”, escribió José Felipe Puelles, quien se encuentra en la lista del CDE.

Pretenden amedrentar a los panistas, acusa Pablo Montiel

Pablo Montiel consideró justificada la inconformidad de los panistas, porque el presidente estatal del partido, Jesús Giles Carmona, dio a conocer los procesos sancionadores el domingo pasado con un ánimo de amedrentar a los panistas.

Siempre cabe la posibilidad de iniciar un diálogo con las personas involucradas y no de buenas a primeras hacer una rueda de prensa con bombo y platillo para anunciar que tengo el garrote y que se lo voy a dejar ir a setenta y tantos panistas, expresó.

Celebró que los inconformes iniciaran una defensa jurídica para mantenerse en Acción Nacional, porque no se puede aceptar que un “mequetrefe” te diga que estás fuera, “que te echen de tu casa y menos cuando has trabajado tanto por el partido”.

